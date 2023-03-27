Sainz: "2021 tarzı bir araçla 2022 şampiyonluğunu kazanabilirdim"

Haberi dinle

Formula 1'in zemin etkili aerodinamiğe dönüşünün 2021 sezonundan itibaren gerçekleşmesi planlanıyordu, ancak COVID salgını sebebiyle bu değişiklikler 2022'ye ertelendi.

Ferrari, 2021'de şampiyonluk yarışında yer almadı, ancak ertesi yıl yeni nesil araçlar piste çıktığında, başlangıçta gridin en iyisi sayılabilecek bir araca sahipti.

Şampiyonluk mücadelesi nihayetinde Ferrari için başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak sezon başlarında bu mücadelede Sainz araca alışmaya çalışırken, takıma Charles Leclerc öncülük ediyordu.

Leclerc sezonu üç galibiyetle tamamlarken, Sainz sadece bir galibiyet alarak kariyerinin ilk zaferini Britanya GP'sinde elde etti.

Sainz geçen sezon düzenli olarak F1-75'e alışmak ve optimum performans seviyesine ulaşmak için karşılaştığı zorluklardan bahsetti. İspanyol pilot, eski tarz araçların 2022 şampiyonluk mücadelesinde yer almak için kendisine daha uygun olacağını düşünüyor.

Motorsport-Magazin.com'a göre Sainz, "Açıkçası geçen yıl özel bir sürüş stili gerektiren bir araçla zorluklar yaşadım."

Carlos Sainz, Ferrari Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Çok geç olduğunu düşünmeme rağmen, yine de uyum sağladım."

"Bu yıl daha iyi başlamaya ve araç koşullarına uyum sağlamaya çalışıyorum. Daha iyi olmak istediğim şeyler var. Örneğin, McLaren'de ve Ferrari'deki ilk yılımda beni bu kadar güçlü kılan tutarlılığa artık sahip değilim."

"Geçen yıldan sonra kendime daha çok güveniyorum ve daha iyi hazırlandım. Artık önde savaşmanın nasıl bir şey olduğunu ve bunun için ne yapmam gerektiğini biliyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, geçen yılki araçla hazır değildim. 2021 aracının tarzıyla Dünya Şampiyonluğu'nu kazanabilirdim. Geçen yıl iyi bir konumda değildim ancak bu bazen olabiliyor."

"Her zaman sizin için yapılmış araçlar olacaktır, onlara bindiğinizde zorlamadan mükemmel bir tur zamanı elde edersiniz. Bazı araçlarda ise zorlarsınız ve her şeyi denersiniz ama bir şeylerin eksik olduğunu fark edersiniz. Benim geçen yıl hissettiğim şey de buydu." dedi.