Önceki / Hulkenberg: "Schumacher, Hamilton'dan çok şey öğrenebilir" Sonraki / Ecclestone: "Vettel'in bir daha döneceğini sanmam"
Formula 1 Haberler

Sainz: "2021 tarzı bir araçla 2022 şampiyonluğunu kazanabilirdim"

Carlos Sainz zemin etkili araçlar olmasaydı kendini F1 2022 şampiyonluk adaylarından biri olarak görebileceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sainz: "2021 tarzı bir araçla 2022 şampiyonluğunu kazanabilirdim"
Haberi dinle

Formula 1'in zemin etkili aerodinamiğe dönüşünün 2021 sezonundan itibaren gerçekleşmesi planlanıyordu, ancak COVID salgını sebebiyle bu değişiklikler 2022'ye ertelendi.

Ferrari, 2021'de şampiyonluk yarışında yer almadı, ancak ertesi yıl yeni nesil araçlar piste çıktığında, başlangıçta gridin en iyisi sayılabilecek bir araca sahipti. 

Şampiyonluk mücadelesi nihayetinde Ferrari için başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak sezon başlarında bu mücadelede Sainz araca alışmaya çalışırken, takıma Charles Leclerc öncülük ediyordu. 

Leclerc sezonu üç galibiyetle tamamlarken, Sainz sadece bir galibiyet alarak kariyerinin ilk zaferini Britanya GP'sinde elde etti.

Sainz geçen sezon düzenli olarak F1-75'e alışmak ve optimum performans seviyesine ulaşmak için karşılaştığı zorluklardan bahsetti. İspanyol pilot, eski tarz araçların 2022 şampiyonluk mücadelesinde yer almak için kendisine daha uygun olacağını düşünüyor.

Motorsport-Magazin.com'a göre Sainz, "Açıkçası geçen yıl özel bir sürüş stili gerektiren bir araçla zorluklar yaşadım."

Carlos Sainz, Ferrari Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

"Çok geç olduğunu düşünmeme rağmen, yine de uyum sağladım."

"Bu yıl daha iyi başlamaya ve araç koşullarına uyum sağlamaya çalışıyorum. Daha iyi olmak istediğim şeyler var. Örneğin, McLaren'de ve Ferrari'deki ilk yılımda beni bu kadar güçlü kılan tutarlılığa artık sahip değilim."

"Geçen yıldan sonra kendime daha çok güveniyorum ve daha iyi hazırlandım. Artık önde savaşmanın nasıl bir şey olduğunu ve bunun için ne yapmam gerektiğini biliyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, geçen yılki araçla hazır değildim. 2021 aracının tarzıyla Dünya Şampiyonluğu'nu kazanabilirdim. Geçen yıl iyi bir konumda değildim ancak bu bazen olabiliyor."

"Her zaman sizin için yapılmış araçlar olacaktır, onlara bindiğinizde zorlamadan mükemmel bir tur zamanı elde edersiniz. Bazı araçlarda ise zorlarsınız ve her şeyi denersiniz ama bir şeylerin eksik olduğunu fark edersiniz. Benim geçen yıl hissettiğim şey de buydu." dedi.

paylaşım
yorumlar

Hulkenberg: "Schumacher, Hamilton'dan çok şey öğrenebilir"

Ecclestone: "Vettel'in bir daha döneceğini sanmam"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Formula 1

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı" Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı"

Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı" Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı"

Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil"

Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil" Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil"

Son Haberler

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

F1 Formula 1

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

F1 Formula 1

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı" Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.