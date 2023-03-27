Ecclestone: "Vettel'in bir daha döneceğini sanmam"
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel'in bir daha Formula 1'e dönüş yapacağına inanmıyor.
Sezon öncesi testlerini kaçırmasının ardından Bahreyn GP'de yarışamayacağı konuşulan Lance Stroll'ün sakatlığı, Sebastian Vettel ile alakalı yeni spekülasyonları beraberinde getirmişti.
Fakat takım, Stroll Bahreyn GP'de yarışamazsa, yerini Felipe Drugovich'in alacağını belirterek bu iddiaları yalanlamıştı.
Bu iddialar kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve taraftarlar epey heyecanlandı. Vettel her ne kadar kısa vadede dönmeyecek gibi gözükse de, bu ihtimal hep açık olacak gibi görünüyor.
Fakat Sebastian Vettel ile yakın bir dostluğa sahip olan Bernie Ecclestone, Alman pilotun öyle ya da böyle spora dönmesine ihtimal vermiyor.
DPA'ya konuşan Ecclestone, "Şahsen geri döneceğini sanmıyorum. Formula 1 ile yollarını tamamen ayırdı."
"Burada dört şampiyonluk kazanarak yapabileceği her şeyi yaptı. Artık yedi şampiyonluk kazanamayacağı da ortada, çünkü o kadar genç değil."
"Vettel kariyerini bitirdi; Bence doğru olanı da yaptı. O bir dünya şampiyonu ve eğer şampiyonluk için mücadele etmesini sağlayacak bir araca sahip değilse, hayatının bir yılını daha boşa harcamak istemez."
"Onunla iyi bir ilişkimiz var, arkadaşız. Formula 1'e ilk geldiğinden beri dostuz."
"Sebastian her şeyi çok ciddiye alır ve ne yaparsa yapsın kaybetmeyi sevmez." dedi.
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