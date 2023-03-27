Hulkenberg: "Schumacher, Hamilton'dan çok şey öğrenebilir"

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Üç sezon yedek pilot olarak yarıştıktan sonra geri dönen Hulkenberg, bu sezon griddeki tek Alman pilot konumunda. Guenther Steiner'in 2023'te 'potansiyel' yerine 'deneyimi' tercih etmesinin ardından 35 yaşındaki pilot Haas'ta Schumacher'in yerini aldı.

Schumacher, ilk F1 macerasının sadece iki sezon sonra sona ermesi nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı ancak 23 yaşındaki pilot için tam zamanlı bir koltuk dışında daha iyi bir pozisyon hayal etmek zor. Mercedes'te Hamilton ve George Russell'ın yanında üçüncü pilot olarak görev yapacak olan Schumacher, babasının eski takımına katılmanın kendisine deneyim katma şansı sunduğuna inanıyor.

Hulkenberg de onunla aynı fikirde. Bu yüzden Schumacher'i Mercedes'teki görevinde gelişmesi için teşvik ediyor.

Sport Bild'e konuşan Hulkenberg, Schumacher hakkında, "Sadece devam etmeli. Bu onun daha fazla zaman kazanması için bir şans çünkü şu anda o koltukta değil ve üzerinde performans gösterme baskısı yok."

"Mercedes'te, gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan birinden [Lewis Hamilton] çok şey öğrenebilecek. Bu, orada kazanabileceği ve kendisi için kullanabileceği değerli bir deneyim." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Fotoğraf: Haas F1 Team

Hulkenberg, F1'e dönüşünde kendisini daha zinde hissettiğini söylüyor.

Hulkenberg, "2019'da, geri dönüşün olmayabileceğini bilerek Formula 1'den ayrılmak bilinçli bir karardı."

"Yılın ortasından itibaren zihinsel olarak en iyi durumda değildim. Verdiğim ara bana iyi bir mesafe ve yeniden başlama imkanı verdi."

"Formula 1'i uzaktan takip etmek elbette farklıydı, ama zaman bana iyi geldi. Benim için gerekliydi ve kesinlikle şu anda burada yerleşmiş, motive, zinde ve atağa hazır olmamın nedeni de bu." dedi.

Haas takım patronu Steiner, Hulkenberg'in takımı daha deneyimsiz olan Schumacher'den daha hızlı bir şekilde üst sıralara taşıyacağına inanıyor.