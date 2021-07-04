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Sainz: "11. olmak, beşinci olup yumuşak lastikle başlamaktan iyi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, sıralama turlarının son bölümüne kalamamasına rağmen üzgün olmadığını çünkü lastik seçiminde özgür olacaklarını söyledi.

Sainz: "11. olmak, beşinci olup yumuşak lastikle başlamaktan iyi"

Ferrari pilotları, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmaya çalıştılar ancak her iki pilot da ikinci bölümde elendi.

Fakat yumuşak lastiklerde çok fazla aşınma olduğu için sürücüler, bu lastiklerden kaçınmaya çalıştılar.

Carlos Sainz bu açıdan, 11. olup orta lastikle başlamayı, yumuşak lastikle beşinci başlamaya tercih ettiğini söylüyor.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "Şansımızı deneyip, orta lastiklerle son bölüme kalmaya çalıştık. İlk deneme iyiydi ama ikincisinde sadece 0.006 saniye yavaş kaldık. Mutlu değilim, bu hafta kaydettiğimiz ilerlemeyi gösteremedik fakat sonuçlar inanılmaz yakındı."

"Yumuşak lastiklerden kaçınmaya çalıştık. Açıkçası orta lastikle 11. sıradan başlamayı, yumuşak lastikle beşinci sıradan başlamaya tercih ettik. Bizim için ana öncelik buydu."

"Bunu yapmayı seçtik ve orta lastikle son bölüme kalmayı sadece 0.006 saniye ile kaçırdık. Orta lastikle ilk yedide olmayı hedefliyordum ama durum bu."

"Bu pistte bir sebepten dolayı sıralama turlarında çok güçlü olmadığımızı biliyoruz. Yarın yine yükselmeye ve ilerleme çalışmamız gerekiyor."

Russell'ın kendisini 0.006 saniye ile geçmesini bekleyip beklemediği sorusuna Sainz, "Eminim o turda geçen hafta Russell'dan üstün olduğum o 0.006 saniyeyi bulabilirdik. Williams hızlı, George geçen hafta sekizinci gidiyordu. Yani Williams'ın temposu vardı, açıkçası George çok iyi bir iş çıkardı ve onu tebrik ederim ama maksimumu çıkaramadık gibi bir durum yok çünkü geçen hafta zaten hızlılardı. Yani 0.006 saniye var."

"Bu pistte bir sebepten ötürü pazar günü güçlü olduğumuzu biliyoruz ve geçen pazar günü, zorlu bir cumartesi gününden sonra pazar günü daha mutluyduk. Bakalım tekrar dönebilecek miyiz?"

Sainz, kendisiyle ilgili de şöyle dedi: "Geçen hafta sonuna kıyasla kendimi geliştirdiğimi hissediyorum. Doğruyu söylemek gerekirse sıralama turlarında biraz gerideydim ve aynı pistte yapılan iki yarışta, kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum. Mühendislik ekibimle beraber bu araçla, bir hafta sonundan diğerine zaman kazanmaya devam ediyorum ve umarım bunu iyi bir yarış temposuna dönüştürebiliriz."

"Her halükarda yarış pazar günü ve hedefimiz iyi performans gösterip, mümkün olduğunca çok puan kazanmak."

Carlos Sainz, Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and other drivers practice their race start procedures at the end of FP3

Carlos Sainz, Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and other drivers practice their race start procedures at the end of FP3

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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