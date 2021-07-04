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Leclerc: "Yumuşak lastikle başlamaktan kaçınmaya çalıştık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yumuşak lastiklerden kaçındıkları bir strateji izlediklerini ancak Williams'ın arkasında kalmalarının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Leclerc: "Yumuşak lastikle başlamaktan kaçınmaya çalıştık"

Ferrari pilotları, sıralama turlarının ikinci bölümünde, orta lastikler kullanarak son bölüme kalmaya çalıştılar ancak ilk ona giremeyerek ikinci bölümde elendiler.

Fakat Leclerc, yumuşak lastikler çok aşındığı için bunu bilerek tercih ettiklerini dile getirdi.

Monakolu pilot, "Açıkçası farklı duygular yaşıyorum. Risk aldık çünkü yumuşak lastikler stratejimize uygun değildi. Bugün stratejimiz yumuşak lastikten kaçmaktı."

"Yumuşak lastikle başlamaktan kesinlikle kaçınmak istiyorduk. Bu yüzden orta lastikleri denedik fakat bunlarla son bölüme kalmayı başaramadık. Biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü Williams'ı bugün önümüzde görmek biraz sürpriz oldu. Son bölüme orta lastiklerle gitmek harika olurdu ama bizim için işe yaramadı."

"Turum harika değildi ama Carlos'la turlarımızın çok, çok yakın olduğunu görebilirsiniz. Belki bazı yerlerde biraz daha iyisini yapabilirdim. Daha iyisini yapılabileceği bazı yerler vardı ama aşağı yukarı aracın limitlerindeydik. Bugün mümkün olan şey buydu. Sadece bazı rakiplerimiz, bu lastiklerle bizi yendiler."

"Eğer yumuşak lastikle yarışa başlasaydık, özellikle bizim için çok zor olurdu. Yumuşak lastikle başlamadığımız için mutluyuz ve umarı farklı stratejiden faydalanabiliriz."

"Geçen hafta sonu iyi bir yarış tempomuz vardı ve bu da bize güven veriyor. Fakat yarın önümüzde benzer stratejiye sahip olacak çok sayıda araç var. Çünkü üçüncü bölümde orta lastikle son bölüme kalabildiler. Yani kolay olmayacağını düşünüyorum. Fakat iyi bir sonuç almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Yarışa hangi lastikle başlayacağımızı tam olarak düşünmemiz gerek. Seçeneklerden biri sert lastikle başlama ama henüz tam olarak ne yapacağımıza karar vermedik. Son haftalarda öğrendiklerimiz bize yardımcı oluyor ve bunu performansa dönüştürmeliyiz."

Yarışta tek mi yoksa iki pit stop mu olacağı sorusuna, "Bence takımlar arasında değişecek. McLaren normalde lastik yönetiminde iyi. Bu yüzden tek pit stop yapacaklarını tahmin ediyorum. Diğerleri ise muhtemelen iki pit stop yapacak." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Alessio Morgese

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