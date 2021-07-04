Avusturya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Avusturya GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Red Bull Ring'de cumartesi günü ilk sektörün en hızlı ismi 16.111'lik zamanıyla McLaren Lando Norris olurken, ikinci sektörde Mercedes pilotu Valtteri Bottas 28.243'le zirvede yer aldı.
Son sektörde ise zirvede 19.273'le Max Verstappen yer aldı.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Max Verstappen
|16.203 (4)
|28.250 (2)
|19.237 (1)
|Lando Norris
|16.111 (1)
|
28.382 (4)
|19.275 (2)
|Sergio Perez
|16.144 (2)
|28.401 (5)
|19.404 (8)
|Lewis Hamilton
|16.319 (9)
|28.320 (3)
|19.354 (4)
|Valtteri Bottas
|16.351 (10)
|28.243 (1)
|19.425 (10)
|Pierre Gasly
|16.191 (3)
|28.543 (7)
|19.373 (6)
|Yuki Tsunoda
|16.294 (5)
|28.552 (8)
|19.399 (7)
|Sebastian Vettel
|16.316 (8)
|28.580 (9)
|19.550 (16)
|George Russell
|16.310 (7)
|28.759 (14)
|19.348 (3)
|Lance Stroll
|16.398 (15)
|28.588 (10)
|19.432 (11)
|Carlos Sainz Jnr
|16.453 (16)
|28.588 (10)
|19.362 (5)
|Charles Leclerc
|16.373 (12)
|28.665 (12)
|19.476 (12)
|Daniel Ricciardo
|16.393 (14)
|28.743 (13)
|19.493 (14)
|Fernando Alonso
|16.296 (6)
|28.475 (6)
|19.514 (15)
|Antonio Giovinazzi
|16.387 (13)
|28.780 (15)
|19.413 (9)
|Kimi Raikkonen
|16.370 (11)
|28.852 (17)
|19.584 (18)
|Esteban Ocon
|16.613 (19)
|28.796 (16)
|19.642 (18)
|Nicholas Latifi
|16.492 (17)
|29.124 (19)
|19.490 (13)
|Mick Schumacher
|16.497 (18)
|29.087 (18)
|19.746 (19)
|Nikita Mazepin
|16.759 (20)
|29.316 (20)
|19.876 (20)
Hız ölçüm noktasında farklı motor üreticileri zirvede yer aldı.
Alfa Romeo Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, hız ölçüm noktasında 320.5 km/s hıza çıktı. Onu 1.6 km/s geriden Red Bull Honda pilotu Sergio Perez ve 1.8 km/s geriden McLaren Mercedes pilotu Daniel Ricciardo takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz
|Sürücü
|Takım
|Motor
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|320.5 (199.1)
|2
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|318.9 (198.2)
|-1.6
|3
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|318.7 (198.0)
|-1.8
|4
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|318.5 (197.9)
|-2.0
|5
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|318.0 (197.6)
|-2.5
|6
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|317.8 (197.5)
|-2.7
|7
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|317.5 (197.3)
|-3.0
|8
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|316.4 (196.6)
|-4.1
|9
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|316.0 (196.4)
|-4.5
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|315.6 (196.1)
|-4.9
|11
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|315.5 (196.0)
|-5.0
|12
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|315.5 (196.0)
|-5.0
|13
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|315.0 (195.7)
|-5.5
|14
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|314.8 (195.6)
|-5.7
|15
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|314.3 (195.3)
|-6.2
|16
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|314.0 (195.1)
|-6.5
|17
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|313.3 (194.7)
|-7.2
|18
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|313.0 (194.5)
|-7.5
|19
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|311.8 (193.7)
|-8.7
|20
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|311.8 (193.7)
|-8.7
İlk bölümün en hızlı ismi 323.1 km/s ile Kimi Raikkonen olurken, ikinci bölümde Max Verstappen 252.3 m/s hıza çıktı. Son kısımda ise 291.8 km/s hızla Daniel Ricciardo zirvede yer aldı.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|1
|K. Raikkonen
|323.1
|M. Verstappen
|252.3
|D. Ricciardo
|291.8
|2
|C. Leclerc
|320.0
|L. Norris
|251.8
|E. Ocon
|291.7
|3
|Y. Tsunoda
|320.0
|C. Leclerc
|251.5
|L. Norris
|291.1
|4
|A. Giovinazzi
|320.0
|S. Perez
|251.4
|N. Mazepin
|291.1
|5
|L. Norris
|319.9
|V. Bottas
|250.9
|G. Russell
|291.1
|6
|G. Russell
|319.8
|P. Gasly
|250.5
|N. Latifi
|290.8
|7
|S. Perez
|319.3
|C. Sainz
|250.4
|M. Verstappen
|290.4
|8
|C. Sainz
|318.6
|G. Russell
|250.4
|S. Perez
|290.3
|9
|P. Gasly
|318.3
|Y. Tsunoda
|250.2
|Y. Tsunoda
|289.6
|10
|D. Ricciardo
|317.7
|K. Raikkonen
|249.7
|S. Vettel
|289.5
|11
|N. Latifi
|317.7
|L. Hamilton
|249.6
|P. Gasly
|289.2
|12
|F. Alonso
|317.6
|S. Vettel
|249.4
|L. Stroll
|288.7
|13
|L. Stroll
|316.9
|A. Giovinazzi
|249.3
|F. Alonso
|288.3
|14
|M. Schumacher
|316.8
|D. Ricciardo
|249.0
|K. Raikkonen
|288.1
|15
|S. Vettel
|316.7
|L. Stroll
|248.7
|L. Hamilton
|288.0
|16
|N. Mazepin
|314.2
|F. Alonso
|248.5
|V. Bottas
|288.0
|17
|M. Verstappen
|314.1
|E. Ocon
|248.2
|A. Giovinazzi
|288.0
|18
|E. Ocon
|314.0
|N. Latifi
|247.1
|M. Schumacher
|287.1
|19
|L. Hamilton
|313.6
|N. Mazepin
|246.4
|C. Sainz
|286.7
|20
|V. Bottas
|311.6
|M. Schumacher
|245.7
|C. Leclerc
|286.5
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