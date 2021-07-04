Avusturya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Red Bull Ring'de cumartesi günü ilk sektörün en hızlı ismi 16.111'lik zamanıyla McLaren Lando Norris olurken, ikinci sektörde Mercedes pilotu Valtteri Bottas 28.243'le zirvede yer aldı.

Son sektörde ise zirvede 19.273'le Max Verstappen yer aldı.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör Max Verstappen 16.203 (4) 28.250 (2) 19.237 (1) Lando Norris 16.111 (1) 28.382 (4) 19.275 (2) Sergio Perez 16.144 (2) 28.401 (5) 19.404 (8) Lewis Hamilton 16.319 (9) 28.320 (3) 19.354 (4) Valtteri Bottas 16.351 (10) 28.243 (1) 19.425 (10) Pierre Gasly 16.191 (3) 28.543 (7) 19.373 (6) Yuki Tsunoda 16.294 (5) 28.552 (8) 19.399 (7) Sebastian Vettel 16.316 (8) 28.580 (9) 19.550 (16) George Russell 16.310 (7) 28.759 (14) 19.348 (3) Lance Stroll 16.398 (15) 28.588 (10) 19.432 (11) Carlos Sainz Jnr 16.453 (16) 28.588 (10) 19.362 (5) Charles Leclerc 16.373 (12) 28.665 (12) 19.476 (12) Daniel Ricciardo 16.393 (14) 28.743 (13) 19.493 (14) Fernando Alonso 16.296 (6) 28.475 (6) 19.514 (15) Antonio Giovinazzi 16.387 (13) 28.780 (15) 19.413 (9) Kimi Raikkonen 16.370 (11) 28.852 (17) 19.584 (18) Esteban Ocon 16.613 (19) 28.796 (16) 19.642 (18) Nicholas Latifi 16.492 (17) 29.124 (19) 19.490 (13) Mick Schumacher 16.497 (18) 29.087 (18) 19.746 (19) Nikita Mazepin 16.759 (20) 29.316 (20) 19.876 (20)

Hız ölçüm noktasında farklı motor üreticileri zirvede yer aldı.

Alfa Romeo Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, hız ölçüm noktasında 320.5 km/s hıza çıktı. Onu 1.6 km/s geriden Red Bull Honda pilotu Sergio Perez ve 1.8 km/s geriden McLaren Mercedes pilotu Daniel Ricciardo takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz Sürücü Takım Motor Hız (kph/mph) Fark 1 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 320.5 (199.1) 2 Sergio Perez Red Bull Honda 318.9 (198.2) -1.6 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 318.7 (198.0) -1.8 4 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 318.5 (197.9) -2.0 5 Lando Norris McLaren Mercedes 318.0 (197.6) -2.5 6 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 317.8 (197.5) -2.7 7 George Russell Williams Mercedes 317.5 (197.3) -3.0 8 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 316.4 (196.6) -4.1 9 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 316.0 (196.4) -4.5 10 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 315.6 (196.1) -4.9 11 Nicholas Latifi Williams Mercedes 315.5 (196.0) -5.0 12 Max Verstappen Red Bull Honda 315.5 (196.0) -5.0 13 Fernando Alonso Alpine Renault 315.0 (195.7) -5.5 14 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 314.8 (195.6) -5.7 15 Mick Schumacher Haas Ferrari 314.3 (195.3) -6.2 16 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 314.0 (195.1) -6.5 17 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 313.3 (194.7) -7.2 18 Nikita Mazepin Haas Ferrari 313.0 (194.5) -7.5 19 Esteban Ocon Alpine Renault 311.8 (193.7) -8.7 20 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 311.8 (193.7) -8.7

İlk bölümün en hızlı ismi 323.1 km/s ile Kimi Raikkonen olurken, ikinci bölümde Max Verstappen 252.3 m/s hıza çıktı. Son kısımda ise 291.8 km/s hızla Daniel Ricciardo zirvede yer aldı.

En yüksek süratler: