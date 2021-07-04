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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Avusturya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Avusturya GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.

Avusturya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Red Bull Ring'de cumartesi günü ilk sektörün en hızlı ismi 16.111'lik zamanıyla McLaren Lando Norris olurken, ikinci sektörde Mercedes pilotu Valtteri Bottas 28.243'le zirvede yer aldı.

Son sektörde ise zirvede 19.273'le Max Verstappen yer aldı.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör
Max Verstappen 16.203 (4) 28.250 (2) 19.237 (1)
Lando Norris 16.111 (1)

28.382 (4)

 19.275 (2)
Sergio Perez 16.144 (2) 28.401 (5) 19.404 (8)
Lewis Hamilton 16.319 (9) 28.320 (3) 19.354 (4)
Valtteri Bottas 16.351 (10) 28.243 (1) 19.425 (10)
Pierre Gasly 16.191 (3) 28.543 (7) 19.373 (6)
Yuki Tsunoda 16.294 (5) 28.552 (8) 19.399 (7)
Sebastian Vettel 16.316 (8) 28.580 (9) 19.550 (16)
George Russell 16.310 (7) 28.759 (14) 19.348 (3)
Lance Stroll 16.398 (15) 28.588 (10) 19.432 (11)
Carlos Sainz Jnr 16.453 (16) 28.588 (10) 19.362 (5)
Charles Leclerc 16.373 (12) 28.665 (12) 19.476 (12)
Daniel Ricciardo 16.393 (14) 28.743 (13) 19.493 (14)
Fernando Alonso 16.296 (6) 28.475 (6) 19.514 (15)
Antonio Giovinazzi 16.387 (13) 28.780 (15) 19.413 (9)
Kimi Raikkonen 16.370 (11) 28.852 (17) 19.584 (18)
Esteban Ocon 16.613 (19) 28.796 (16) 19.642 (18)
Nicholas Latifi 16.492 (17) 29.124 (19) 19.490 (13)
Mick Schumacher 16.497 (18) 29.087 (18) 19.746 (19)
Nikita Mazepin 16.759 (20) 29.316 (20) 19.876 (20)

Hız ölçüm noktasında farklı motor üreticileri zirvede yer aldı.

Alfa Romeo Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, hız ölçüm noktasında 320.5 km/s hıza çıktı. Onu 1.6 km/s geriden Red Bull Honda pilotu Sergio Perez ve 1.8 km/s geriden McLaren Mercedes pilotu Daniel Ricciardo takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz Sürücü Takım Motor Hız (kph/mph) Fark
1 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 320.5 (199.1)  
2 Sergio Perez Red Bull Honda 318.9 (198.2) -1.6
3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 318.7 (198.0) -1.8
4 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 318.5 (197.9) -2.0
5 Lando Norris McLaren Mercedes 318.0 (197.6) -2.5
6 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 317.8 (197.5) -2.7
7 George Russell Williams Mercedes 317.5 (197.3) -3.0
8 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 316.4 (196.6) -4.1
9 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 316.0 (196.4) -4.5
10 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 315.6 (196.1) -4.9
11 Nicholas Latifi Williams Mercedes 315.5 (196.0) -5.0
12 Max Verstappen Red Bull Honda 315.5 (196.0) -5.0
13 Fernando Alonso Alpine Renault 315.0 (195.7) -5.5
14 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 314.8 (195.6) -5.7
15 Mick Schumacher Haas Ferrari 314.3 (195.3) -6.2
16 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 314.0 (195.1) -6.5
17 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 313.3 (194.7) -7.2
18 Nikita Mazepin Haas Ferrari 313.0 (194.5) -7.5
19 Esteban Ocon Alpine Renault 311.8 (193.7) -8.7
20 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 311.8 (193.7) -8.7

İlk bölümün en hızlı ismi 323.1 km/s ile Kimi Raikkonen olurken, ikinci bölümde Max Verstappen 252.3 m/s hıza çıktı. Son kısımda ise 291.8 km/s hızla Daniel Ricciardo zirvede yer aldı.

En yüksek süratler:

             1. Bölüm                       2. Bölüm                        Start/Finiş  
Poz. Sürücü KM/S Sürücü KM/S Sürücü KM/S
1 K. Raikkonen 323.1 M. Verstappen 252.3 D. Ricciardo 291.8
2 C. Leclerc 320.0 L. Norris 251.8 E. Ocon 291.7
3 Y. Tsunoda 320.0 C. Leclerc 251.5 L. Norris 291.1
4 A. Giovinazzi 320.0 S. Perez 251.4 N. Mazepin 291.1
5 L. Norris 319.9 V. Bottas 250.9 G. Russell 291.1
6 G. Russell 319.8 P. Gasly 250.5 N. Latifi 290.8
7 S. Perez 319.3 C. Sainz 250.4 M. Verstappen 290.4
8 C. Sainz 318.6 G. Russell 250.4 S. Perez 290.3
9 P. Gasly 318.3 Y. Tsunoda 250.2 Y. Tsunoda 289.6
10 D. Ricciardo 317.7 K. Raikkonen 249.7 S. Vettel 289.5
11 N. Latifi 317.7 L. Hamilton 249.6 P. Gasly 289.2
12 F. Alonso 317.6 S. Vettel 249.4 L. Stroll 288.7
13 L. Stroll 316.9 A. Giovinazzi 249.3 F. Alonso 288.3
14 M. Schumacher 316.8 D. Ricciardo 249.0 K. Raikkonen 288.1
15 S. Vettel 316.7 L. Stroll 248.7 L. Hamilton 288.0
16 N. Mazepin 314.2 F. Alonso 248.5 V. Bottas 288.0
17 M. Verstappen 314.1 E. Ocon 248.2 A. Giovinazzi 288.0
18 E. Ocon 314.0 N. Latifi 247.1 M. Schumacher 287.1
19 L. Hamilton 313.6 N. Mazepin 246.4 C. Sainz 286.7
20 V. Bottas 311.6 M. Schumacher 245.7 C. Leclerc 286.5
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