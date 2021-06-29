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Formula 1 Haberler

Rusya GP'si, Sochi ve Igora Drive pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilebilir

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Can Çarpıcı

Yarışın organizatörü Rosgonki, Rusya GP'nin önümüzdeki yıllarda Sochi ve Igora Drive pistlerinde değişmeli olarak gerçekleştirilmesi ihtimali olduğunu belirtti.

Rusya GP'si, Sochi ve Igora Drive pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilebilir

F1, geçtiğimiz hafta Rusya Grand Prix'sinin 2022 yarışının ardından Sochi'deki pistte yapılmayacağını ve F1'in 2023'ten itibaren St Petersburg'un eteklerindeki Igora Drive pistinde yarışacağını duyurmuştu.

Yarışın gerçekleştirileceği konum değişse de yarışın organizatörü değişmiyor. Rosgonki, mevcut kontratıyla 2025 senesinin sonuna kadar etkinliğin organizatörlük haklarına sahip.

Sochi'deki ilk yarış, 2014 senesinde gerçekleştirilmişti. Bu, Rusya'nın dünya şampiyonasındaki ilk grand prix'siydi.

Rosgonki'nin CEO'su Alexey Titov, pistin kaldırılmayacağını ve Kış Olimpiyatları'nın gerçekleştirildiği spor kompleksinin bir parçası olmaya devam edeceğini belirtti.

Titov, Motorsport.com'a konu hakkında şunları söyledi: "Sochi pistiyle alakalı her şey iyi olacak. Pist, orada kalmaya devam edecek. Sochi pisti, sadece motor sporu miraslarından biri değil, orası aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun Olimpiyat mirasının da bir parçası."

"Pisti sadece daha da geliştireceğiz. Pistin lisansı bir yere kaybolmayacak, Sochi pisti, [Grade 1] lisansını koruyacak. Pist, herhangi bir yarış serisine kapılarını açmaya hazır."

"Sochi pistine ticari açıdan bakacak olursak artık elimiz daha rahat çünkü Formula 1'e bağlı olmamızla birlikte getirilen kısıtlamalar artık kaldırıldı."

"Artık bu pistin büyük alanına daha rahat bir şekilde yaklaşabilir ve farklı bir format üzerinde çalışabiliriz. Bu bizi mutlu ediyor çünkü bu, bize pisti geliştirme imkanı sağlayacak."

 

Sochi pisti Grade 1 lisansını koruyacağından, önümüzdeki senelerde grand prixlere ev sahipliği yapabilir.

Bu da Rusya Grand Prix'sinin Igora Drive ve Sochi pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilme olasılığını doğuruyor. Tıpkı Almanya Grand Prix'sinin Hockenheimring ve Nürburgring pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirildiği gibi.

Titov, ana odaklarının St. Petersburg'daki yarış olduğunu belirtse de iki pistte de yarışma olasılığını tamamen reddetmediklerini de ekledi.

"Yarışları pistler arasında değişmeli olarak gerçekleştirme fikri, tamamıyla reddetmedik. Tartışmalarımız arasında aktif bir şekilde konuştuğumuz bir konu olduğunu söyleyemem ama bu ihtimal, tamamen rafa kaldırılmadı."

"St. Petersburg'da yarışmak için detaylı bir plan üzerine yoğunlaştık. Önceliğimiz şu anlık bu. Etkinliğin önümüzdeki yıllarda nasıl gelişeceği ise başka bir soru."

"Kontratımız, 2025 senesinin sonunda bitiyor. Er ya da geç kontratımızı uzatıp uzatmayacağımız konusundaki görüşmelerin başlaması gerek."

"Elbette bu görüşmelerde, etkinliğin formatıyla alakalı fikir alışverişlerinde de bulunacağız ancak bunlar, şu anın işi değil."

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