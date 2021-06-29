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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Jos Verstappen: "Red Bull için her şey çok iyi gidiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Max Verstappen'in babası Jos, Red Bull için her şeyin çok iyi gittiğini ancak gelişmeye devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Jos Verstappen: "Red Bull için her şey çok iyi gidiyor"

Red Bull, bu yıl gerçekleştirilen dokuz yarışta beş galibiyet almayı başardı ve her iki şampiyonayı da lider götürüyor.

Avusturyalı ekip, kendi ülkelerinde yapılan Red Bull Ring yarışında Max Verstappen'le zafere ulaşarak arka arkaya galibiyet sayısını dörde çıkardı.

Jos Verstappen, zaferin ardından verdiği demeçte Red Bull'u övdü ancak çalışmaya deva etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Alman TV kanalı Sport1 ile yaptığı röportajda Jos şöyle dedi: "Bence bu yarış, nabzımın Max'inkinden bile daha yüksek olduğu Fransa Grand Prix'sinden daha iyiydi!"

"Geçen pazar her şey daha kolaydı ve dışarıdan iyi görünüyordu. Max'in Lewis'e göre avantajı daha belirgindi. Her zaman yarışın iyi geçmesini umarsınız ama Bakü'de gördüğümüz gibi her şey olabilir ve bu sizi sürekli gergin eder."

"Yarıştan önce Max ile her zaman telefonda konuşuyoruz, her zaman kazanmasını istiyorum ama dikkatli de olmak gerekiyor. Max burada her şeyi mükemmel yaptı."

"Şampiyonluk savaşının nasıl gelişeceğini söylemek zor ama bu yıl bunun için savaşma fırsatımız var. Umarım Red Bull bunu kaybetmemek için her şeyi yapar ve zaten başından itibaren hızlı bir araca sahip olmamız iyi bir şey."

"RB16B iyi bir yere basma kuvvetine ve iyi bir motora sahip. Sezon, ilk yarıştan itibaren geçen yıla göre daha iyi gidiyor ve Mercedes ile olan mücadele eşit seviyede. Milton Keynes'ten gelen yeni parçalar verimli şekilde çalışıyor."

Jos, Sergio Perez'in de giderek performansını artırdığını söylerken, Lewis Hamilton'dan da övgüyle bahsetti.

"Max ve Perez arasındaki işbirliği giderek gelişiyor. Sergio'nun pole pozisyonuna daha yakın olabilmek adına performansını biraz daha artırması gerekiyor ancak Fransa'da görüldüğü üzere kendinden emin bir şekilde yarışıyor ve mükemmel bir performans sergiliyor."

"Bu hafta sonu pek iyi değildi ama böyle olacağı antrenmanlardan belliydi. Ancak bu, Red Bull ile henüz sekizinci yarışıydı, dolayısıyla sonuçlar giderek gelişecek. "

"Tabii ki Lewis'in çok fazla tecrübesi var fakat Max de şampiyonadaki yedinci sezonunu geçiriyor ve Red Bull'la altıncı yılında."

"Max ve Lewis'in beceri anlamında eşit olduklarını düşünüyorum ancak farklı araçlara sahip oldukları için onları karşılaştırmak zor. Fakat bence şu anda şampiyonadaki en iyi iki sürücü Max ve Lewis."

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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