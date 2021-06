AlphaTauri, son haftalardaki yükselişini araç üzerindeki çalışmalarına bağlıyor

AlphaTauri’nin AT21 aracının yarış temposu Fransız pilota oldukça yardımcı oldu ve Steiermark Grand Prix’si ardından şu anda Gasly, pilotlar şampiyonasında 8. sırada yer alıyor.

Faenza merkezli takım, sezona güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra Portekiz’de ve İspanya’da pek iyi sonuçlar elde edemediler. Gasly, iki yarışta da sadece 10. olurken, takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise hiç puan alamadı.

Teknik direktör Egginton, bu yarışlardan iyi bir ders çıkardıklarını ve aracın bu iki yarışta da en çok düşük hızlı virajlarda zaman kaybettiğini öğrendiklerini belirtti.

Egginton, orta grupta yükselmelerinde önemli bir faktörün aracın virajlardaki “hantallığını” azaltmaları olduğunu düşünüyor.

Bu sonucunu Bakü’de Gasly’nin kazandığı podyumla göstermiş oldu ve şu anda AlphaTauri, takımlar şampiyonasında Aston Martin’in önünde 5. sırada yer alıyor.

Egginton, “Portekiz ve İspanya’dan sonra düşük hızlı virajlardaki performansımızı inceledik ve bundan pek memnun değildik.”

“Sonra Monako’ya gittik ve araç ayarlarında bazı değişiklikler yaptık. Orası, biraz farklı bir pist ve bu yüzden, buradan çok fazla sonuç çıkaramıyorsunuz ama orada mantıklı şeyler öğrendiğimizi düşündük.”

“Sonrasında araç dengesine odaklandık ve aracın hantallığını azaltmayı denedik ve orta hızda aracın dönme kabiliyetini geliştirmeye çalıştık ve Bakü’de düşük hızlı virajlarda aracın iyi bir dönüş kabiliyeti vardı.”

“Paul Ricard ise lastikler, zemin sıcaklığı ve araç denge açısından herkes için zorlayıcıydı ama aracı sürmesi zor olsa bile rekabetçiydik, hatta geçtiğimiz yıllara göre çok daha rekabetçiydik. Bu nedenle, tekrardan yeni şeyler öğrendiğimizi hissettik.”

Ayrıca Egginton, takımın Avusturya'daki yarışta gösterdiği ilerlemeyi yansıttığını söyledi. Hafta sonunda Gasly, sıralamalarda altıncı, Tsunoda ise sekizinci olmuştu.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, limps back to the pits and into retirement with a puncture and damage on the opening lap

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images