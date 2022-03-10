Rusya GP organizatörleri F1 yönetiminden geri ödeme bekliyor

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Rusya GP'si, 2014 sezonundan bu yana Formula 1 takvimindeydi ve normal şartlar altında 2022 sezonunda da düzenlenecekti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrasında, Barcelona testleri esnasında alınan bir kararla birlikte "mevcut şartlarda Rusya'da yarışılamayacağı" gerekçesiyle yarış iptal edildi. Daha sonra yapılan bir duyuru ile de Rusya GP'si kontratının kalıcı olarak feshedildiği açıklandı. Rusya GP'sinin Formula 1 ile 2025 sezonuna kadar kontratı bulunmaktaydı.

Rusya GP'sinin organizatörü Rosgonski şirketinin CEO'su Alexey Titov'u asıl rahatsız eden husus ise, kendisinin ve organizasyonunun duyurudan sadece on saat önce bilgilendirilmiş olması.

Titov, "Açıkçası FIA ve F1 ile uzun süredir çalışıyoruz, bu yüzden mevcut durumu ve kriz yaratmadan nasıl çözebileceğimizi konuştuk, fakat sonunda gerçekleşen her şey tek taraflıydı -içinde bulunduğumuz zorlu durum kabul edilmedi ve kimse dinlemedi. Dolayısıyla bunu medyada savunmanın da bir anlamı yoktu.” dedi.

Sochi track detail Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Karara karşı dava açılıp açılmayacağından henüz emin olmayan Titov, “Hâlâ sürecin ortasında olduğumuz için ayrıntı veremem. Dolayısıyla bunu şimdi ortaya koymak doğru değil. Başlangıçta sözleşmeyi mücbir sebeplerle feshedeceğimiz konusunda anlaştığımızı ancak sonrasında bunun tek taraflı fesih işlemine dönüştüğünü söyleyebilirim. Her halükarda, ileride dava açıp açmayacağımıza ileride açılacak soruşturmalara göre karar vereceğiz. Bu kolay bir iş değil ama başaracağız” dedi.

Ancak, Rosgonski bir konuda fazlasıyla kesin.

Organizatörler, Rusya GP'sini 2023'ten itibaren Soçi pistinden alıp St. Petersburg'daki yeni Igora pistinde düzenlemeyi planlıyorlardı. Şirket şimdiden bu yarış için katılım ücretini ödemiş durumda. Ücret konusunda net ifadeler kullanan Titov, "Formula 1 istese de istemese de paramızı geri ödemek zorunda." dedi.