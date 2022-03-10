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Haas, sezonun kalan kısmı için renk düzenini değiştirdi

Haas, 2022 Formula 1 sezonu öncesinde yeni renk düzenine geçiş yaptı.

Haas, sezonun kalan kısmı için renk düzenini değiştirdi
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Amerikalı ekip normalde renk düzenini tanıtan ilk takım olmuştu fakat Uralkali ile yollarını ayırmalarının ardından tasarımda değişikliğe gitmek zorunda kaldılar.

Daha önce Rusya bayrağının renklerini taşıyan Haas, testin son günü için ön kanadın siyah olduğu geçici bir tasarım tasarım kullanmıştı.

Bahreyn testlerine ise bu yıl kullanılacak olan nihai tasarımı ortaya çıkardılar. Araç, temelde beyaz rengi korumaya devam ediyor fakat Haas'ın kırmızı rengi büyük oranda ön plana çıkarılmış durumda.

Haas VF-22
Haas VF-22
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Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-22
Haas VF-22
2/9

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-22
Haas VF-22
3/9

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-22
Haas VF-22
4/9

Fotoğraf: Haas F1 Team

Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22
Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22
5/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22
Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22
6/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22
Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22
7/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22
Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22
8/9

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22
Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22
9/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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