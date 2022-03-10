Haas, sezonun kalan kısmı için renk düzenini değiştirdi
Haas, 2022 Formula 1 sezonu öncesinde yeni renk düzenine geçiş yaptı.
Amerikalı ekip normalde renk düzenini tanıtan ilk takım olmuştu fakat Uralkali ile yollarını ayırmalarının ardından tasarımda değişikliğe gitmek zorunda kaldılar.
Daha önce Rusya bayrağının renklerini taşıyan Haas, testin son günü için ön kanadın siyah olduğu geçici bir tasarım tasarım kullanmıştı.
Bahreyn testlerine ise bu yıl kullanılacak olan nihai tasarımı ortaya çıkardılar. Araç, temelde beyaz rengi korumaya devam ediyor fakat Haas'ın kırmızı rengi büyük oranda ön plana çıkarılmış durumda.
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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