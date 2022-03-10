Ricciardo hastalığı yüzünden perşembe günü piste çıkmayacak

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İngiliz ekip normalde bugün testi ikiye bölmüştü ve sabah Daniel Ricciardo, öğleden sonra ise Lando Norris piste çıkacaktı.

Fakat dün reklam çekimi için piste çıkan Ricciardo, kendisini iyi hissetmediği için teste katılmak istemedi.

Bundan ötürü de McLaren, bugün tüm gün Norris'in piste çıkacağını doğruladı. Avustralyalı pilotun yarın piste çıkması bekleniyor.