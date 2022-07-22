Russell: "Tempo açısından beklediğimizden daha gerideyiz"

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Mercedes, son yarışlarda yaptığı gelişimlerle ve dalgalanma problemini kontrol altına almasıyla birlikte ilerleme kaydederek, Red Bull ve Ferrari ile arasındaki farkı kapatmaya başlamıştı.

Takımın bu hafta sonu gerçekleştirilecek Fransa GP'de, Paul Ricard pistinin pürüzsüz yapısı gereği daha iyi performans göstermesi bekleniyordu.

Fakat Russell, cuma günkü iki antrenman seansını da dördüncü sırada tamamladı.

Güncellemelerin işe yarayıp yaramadığı sorulan Russell, "Verilere tam olarak bakmamız gerektiğini düşünüyorum. İşe yaradığını düşünüyoruz ama herkes aracında gelişim yapıyor, güncelleme getiriyor ve tüm grid ilerleme kaydediyor."

"Yani biz zaman kazansak bile rakiplerimiz de bunu yapıyor. Yani bu durum bazen zaman tablosundaki kadar basit değil." dedi.

Galibiyet için mücadele edip edemeyecekleri sorulan İngiliz, "Bugün tempo açısından umduğumuzdan biraz daha gerideydik. Bu gece ve fabrikada yapmamız gereken çalışmalar var ama asla, asla diyemeyiz."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Russell, sıralamada, Red Bull ve Ferrari ile aralarında bir orta grup aracının olmayacağından emin olmaları gerektiğini söyledi.

Mercedes pilotu, "Kesinlikle sıcak. İkinci antrenmanın ardından serinlemek için soğuk bir duşa ihtiyacım var."

"Yüksek yakıt tempomuz, düşük yakıttan daha iyi. Yani yarın, öndeki dörtlü ve bizim aramızda hiçbir orta grup aracının olmadığından emin olmak için aracı optimize etmemiz gerek."

"Fakat Ferrari'ler muhtemelen bizden daha güçlü. Max'in da her zamanki gibi çok hızlı göründüğünü düşünüyorum. Yani yapacak işlerimiz var."

"Arka arkaya sadece beş tur attım çünkü garaja küçük bir sorun yaşadık. Bu yüzden lastik aşınmasının nasıl olacağını göreceğiz. Fakat bazı takımlar kesinlikle diğerlerine kıyasla daha fazla zorlandılar. Bizim açımızdan iyi göründü ama tempo biraz düşük." dedi.