Vettel: "Umarım orta grup mücadelesinde olabiliriz"
Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Fransa GP öncesi cuma günü antrenmanlarında iki farklı versiyon araç kullandıklarını ve orta grup mücadelesinde olmayı umduğunu söyledi.
Aston Martin, Fransa GP öncesi cuma günü antrenmanlarında ilk 10'da yer alamadı ancak orta gruba daha yakındı. Vettel, iki antrenman seansını sırasıyla 14. ve 13. sırada tamamladı.
Vettel, Aston Martin'in 100. yıl dönümü şerefine, perşembe günü 1922 Aston Martin TT1 ile Paul Ricard pistinde sürüş yaptı.
Alman pilot dünkü sürüşüne ithafen bugün daha hızlı olduklarını söyledi ve antrenmanlarda, iki farklı versiyon araçla sürüş yaptıklarını açıkladı.
Vettel, "Dünden biraz daha hızlıydık. Hava biraz daha sıcaktı ve pek hava almadım."
"Hâlâ biraz deneme sürecindeyiz. Bugün iki farklı versiyon araçla piste çıktık, kıyaslamak iyi oldu ve şimdi yarın için seçim yapacağız."
"Orta grup sıkışık, umarım biraz daha mücadelenin içinde olabiliriz." dedi.
Vettel, lastik aşınması hakkında, "Aslında çok kötü değil. Sıcak olmasaydı bile her tur %100 zorlayabileceğinizi düşünmüyorum. Yani sürüşünüzü ayarlamanız ve doğru ritmi, dengeyi bulmaya çalışmanız gerekiyor."
"Birkaç şey denedik ve bence öğleden sonra daha iyiydi. Yarın ve pazar günü sıcak olacak ama bu herkes için geçerli. Önemli olan yarın güçlü olmak olacak ve umarım Q2'ye çıkabiliriz." dedi.
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