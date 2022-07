Hamilton: "Her virajda zaman kaybediyoruz"

Haberi dinle

Bu hafta sonu 300. Grand Prix'sine başlamaya hazırlanan Hamilton, ilk antrenman seansında aracını Nyck de Vries'e bırakmıştı. Kendisi, seansı garajda Toto Wolff ile birlikte takip etti.

İkinci antrenman seansında aracına geri dönen Hamilton, ilk seansı kaçırmasına rağmen ikinci seansı ilk 5'te tamamlamayı başardı ve takım arkadaşının sadece 0.2 saniye gerisinde 5. sıradaydı.

İkinci seansta "ortalama bir iş çıkardığını" düşünen İngiliz pilot, sabah seansının ardından araçta De Vries'in ayarlarının olduğunu ve araçta tek tur atmamasına rağmen ayar değişikliği yapmak zorunda olduğunu belirtti.

Hamilton, "En iyi seanslardan biri değildi. En hızlı şekilde kayıp zamanı telafi etmeye çalıştım. Hava çok sıcak, bu yüzden de lastik sıcaklıklarını azaltmak için birçok yavaş tur atılması gerekiyor. Bence ortalama bir iş yaptım."

"Evet, [araçta Nyck'in ayarları vardı] ve ikinci antrenman öncesinde bazı değişiklikler yaptım. Bu çılgıncaydı çünkü aracı sürmemiştim bile. Nyck bu sabah iyi bir iş çıkardı, aracı tek parça hâlde tuttu ve iyiydi. Onun bu sabah yaptığı iş için minnettarım."

"Hâlâ çok çalışmamız gerek, araç burada muhteşem değil ve bunun nedenini bilmiyoruz. Umuyorum ki bu gece ileri doğru bir adım atabiliriz. Yarın durumun daha iyi olmasını umuyorum."

"Umarım savaşacak noktada oluruz. Bugün 4 ve 5. sıradaydık. Yani savaş vereceğimiz pozisyonlar az çok bunlar olacaklar. Bu, podyumda olamayacağımız anlamına gelmiyor. Bence yine de iyi olabiliriz. Sadece onlar [Red Bull ve Ferrari] kadar hızlı değiliz ve geçen yarıştan biraz daha gerideyiz." dedi.

Tümseksiz ve sıcak olacak Paul Ricard Pisti'nde Mercedes'in oldukça rekabet olması beklenmekteydi ve Ferrari ile Red Bull, Mercedes'in Fransa'da kendilerinden puan alabilmesinden korkuyordu.

Fakat Cuma günü, Mercedes için beklendiği kadar iyi geçmedi. Russell 0.764 saniye geride 4. sırayı alırken; Hamilton, 0.990 saniye geride beşinci oldu.

İngiliz pilot, nerede zaman kaybettikleri sorulduğunda, "her virajda zaman kaybediyoruz" dedi ve ekledi: "Her yerde zaman kaybediyoruz, her virajda. Verileri biraz derin incelemem gerekecek. Bugün yere basma gücü eksiğimiz varmış gibi hissettirdi."

"Bunun dışında normaldi. Yani sadece benim çok daha arkamdaki pilotlarla empati kurabilirim. Bu araçlar, yol tutuşu açısından genel olarak eski araçlara yakın bile değiller. Ancak yine de bu araçların daha ilk senesi. Yıllar geçtikçe daha iyi olacağından eminim."

"Yapmamız gereken işler var. Beklediğimizden biraz daha geride kaldık."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images