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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Russell: "Rakiplerimizin hatalarını çok iyi değerlendiriyoruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu George Russell, son dört yarışta üçüncü kez puan almasının ardından takımın ortaya koyduğu çabayı övdü.

Russell: "Rakiplerimizin hatalarını çok iyi değerlendiriyoruz"

Williams, bu yılki ilk puanlarını Macaristan'daki kaotik yarışta almıştı ve ardından yağmur nedeniyle yapılamayan Belçika GP'de de yine ilk onda yer aldı.

Hollanda GP'de puan alamasalar da, İtalya GP'de George Russell yine ilk ona girdi ve dokuzuncu olarak Williams'a iki puan daha getirdi.

Yarışın ardından tekrar puan almış olmaları sorulduğunda Russell şöyle dedi: "Evet, yine puan aldık! Son dört yarışta üçüncü kez oldu. Bu gerçekten çılgınca. Bence takım inanılmaz şekilde iyi yaptığı şey, diğer insanların yaşadığı talihsizliklerden en iyi şekilde faydalanmak. Stratejik olarak çok iyi hareket edip, bundan faydalanıyoruz."

"Aracın hızının nerede olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat son dört yarışın üçünden puan almış durumdayız. Muhtemelen bunu yapmak için yeterli hızımız yoktu. Takım olarak kesinlikle doğru şeyler yaptık ve bu sonuçları almış olmak beni gerçekten gururlandırıyor."

"Budapeşte'de ilk puanlarımızı almak herkesin omuzlarındaki baskının kalkmasına neden oldu, herkesi rahatlattı. Hem hafta içerisinde hem de hafta sonunda araçtan maksimumu çıkarmaya çalışıyoruz, daha fazla performans bulmak ve daha iyi sonuçlar almak için farklı şeyler deniyoruz. Yani her şey bir araya gelmeye devam ediyor ve şu anda bir şeyleri doğru yapıyoruz. Her hafta sonu herke kendine güveni yüksek ve çok iyi bir ivme yakaladık. Evet, şu anda bu yolculukta olmaktan son derece memnunuz."

Russell, güvenlik aracının kendilerine yardım ettiğini söyleyerek şunları ekledi: "Güvenlik aracı çıktığında doğru zamanda doğru yerdeydim, pit stop yaptım ve birkaç sıra kazandım. Son bölümü de Alpin'e pilotlarının arasında geçirdim, kendime güvenerek sürdüm ve pozisyonumu korudum. Bugün bir Alpine, bir Aston Martin ve her iki Alfa Romeo'yu da geride bıraktık. Bu tempoyu sürdürmeliyiz."

Williams'ın saf hız anlamında neden bu kadar geride kaldığı sorulduğunda Russell, "Uzun süredir ilk kez Monza arka kanadı kullandık ve umduğumuz gibi tepki vermedi. Aracı doğru şekilde dengeleme konusunda zorlandık."

"Bence sprint yarışı da yardımcı olmadı. Diğer bazı pistlerde yaptığımız gibi gibi eğer ilk seansta hemen iyi bir denge bulursanız, sorun olmaz ve doğrudan sıralama sıralama turları için hazır olursunuz. Bu kez durum öyle değildi ve temelde ilk sıralama turlarının ardından her şey kilitlendi."

"Sonuç olarak bizim adımıza en iyi hafta sonu değildi fakat yine de buradayız ve bir dokuzunculuk daha aldık." cevabını verdi.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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