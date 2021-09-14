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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Vettel: "Yarış benim için ilk turda bitti"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, ilk turda pist dışına itildiği noktada yarışının bittiğini düşünüyor.

Vettel: "Yarış benim için ilk turda bitti"

Sebastian Vettel, İtalya Grand Prix'sinde harika bir start almayı başardı ve ilk virajlarda hem  Fernando Alonso hem de Lance Stroll'ü geride bıraktı.

Fakat Antonio Giovinazzi'nin kazasından sonra hızını azaltmak zorunda kalan Alman pilotun yanına Stroll geldi ve viraj kısmında Alman pilotu pist dışına itti.

Takım arkadaşının bu hamlesiyle Fernando Alonso, Esteban Ocon ve Nicholas Latifi'ye geçilen Vettel, ilk 10'un dışına düştü ve puan mücadelesinden koptu.

Yarışın ardından konuşan Vettel şöyle dedi: "Açıkçası iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. İlk viraj ve ilk tur her zaman biraz kaotik oluyor. Bazı pozisyonlar kazandım, 4. ve 5. virajlarda pistte kaldım, sonrasında 6. virajda pist dışına itildim ve aracımda hasar oluştu. Yarışım orada bitti."

"Lance'in hareketine bakmam lazım ama çok fazla pozisyon kaybettim. Bu pozisyonları kaybettiğimde de yarışın benim için bitmiş olduğu çok açıktı. Düzlüklerdeki hızımız yavaştı ve bu pozisyonları geri kazanmak zordu. Sonrasında güvenlik aracı piste girmeden önce pite girmiştim ve bu konuda da şanssızdım. Yani bizim günümüz değildi, en azından benim günüm değildi."

"İlk turda ve olaylarla çok fazla puan kaybettim. Rakiplerimize daha yakın olmayı umuyorduk ama aradaki fark çok büyüktü. Sonrasında Esteban Ocon ve Mick Schumacher aracıma çarptılar. Bu da yardımcı olmadı."

Vettel bir ara geçmişte tekerlek tekerleğe savaştığı Robert Kubica ile karşı karşıya geldi.

Aralarındaki mücadele sorulduğunda Vettel, "Evet, çok eğlenceliydi. Robert bugün düzlüklerde en hızlı araçtı fakat virajlarda o kadar da iyi değildi. Bizim içinse tam tersiydi. En hızlısı mıydık bilmiyorum ama virajlarda daha hızlıydık ve düzlüklerde en yavaşıydık. Bu yüzden de geçmek çok zordu. Sonunda başardım fakat büyük bir fark yaratmadı."

"Bence bugün kaçırılmış bir fırsat var ve bu yüzden her şey yolunda olsa nerede olurduk bakmam lazım. Her şeye rağmen elimden geleni yaptım ve kazadan kaçınmaya çalıştım. Bu yüzden tekrar bakacağım ama hayal kırıklığı oldu. Ön tarafta kaza vardı ve bundan faydalanabilirdik. Dediğim gibi ilk turdan sonra, temelde asla geri kazanamadığımız beş sıra kaybettik." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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