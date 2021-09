Ocon: "Hamilton&Leclerc olayına ceza verilmediyse bana da verilmemeliydi"

Alpine pilotu Esteban Ocon, İtalya Grand Prix'sini 10. sırada tamamladı ve bir puan almayı başardı.

Fakat yarışta iki ayrı olaya karıştı. İlk olayda Nicholas Latifi'yi pist dışından geçtiği gerekçesiyle yerini gri vermek zorunda kaldı.

İkinci olayda ise Vettel'le frenajda yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı. Bu olay akıllara 2019 yarışında Charles Leclerc ve Lewis Hamilton arasında yaşanan teması getirdi.

O olayda kimse ceza almamıştı fakat Ocon'a ceza çıktı.

Yarışın ardından konuşan Ocon, "Bir puan almayı başardık ve bu iyi, fakat bugün daha fazlasını elde etme şansımız vardı. Bence bu yarış, genel olarak hafta sonu boyunca yaptığımız işi yansıtmıyor. Tempo anlamında bizim için zor bir hafta sonuydu fakat bence bugün yedinci hata altıncı sıra mümkün olabilirdi. Pistte yaşanan olay ve cezalarla çok sinir bozucuydu."

"Cezalar diyorum çünkü bir değil iki ceza vardı. Birincisi, başlangıçta Nicholas'a yer verdiğim andı, fakat starttan dört tur sonraydı ve zaten yarış ritmine girilmişti. Yarış kontrolden uyarı gelmesi çok zaman aldı. Sonra Sebastian ile olan olay vardı. Bence bu bir yarış olayıydı. 2019'da Charles ve Lewis'e de aynısı oldu ve orada herhangi bir ceza verilmedi."

"Araçta hasar yoktu ve gerçekten hiçbir şey olmadı. Bu bana üç iyi yere mâl oldu. Yani çok sinir bozucu. Fakat garajın her iki tarafı için de çok sağlam bir hafta sonuydu ve her seferinde neredeyse maksimumu aldığımız için oldukça mutluyum."

İki olayı açıklaması istendiğinde Ocon, "İyi başladım ve birkaç sıra kazandım, fakat sonrasında pozisyonumu Nicholas Latifi'ye vermek zorunda kaldım. Bu da bana epey vakit kaybettirdi. Sonra Sebastian ile savaştım, dördüncü virajda temas yaşadık ve bu da beş saniye cezasına mâl oldu."

"Nicholas'a yaptığım atağı, frenleme bölgesinden önce yaptım, çünkü Nicholas başka bir aracın arkasında sıkışıp kalmıştı. Bu yüzden dışarı çıktım. Virajı dönemedim çünkü Fernando arkayı kaybetmişti ve bu da önde olacaklardan kaçınmamı sağladı. Bu yüzden virajı iç taraftan kesmeye karar verdim."

"Avantaj kazandım çünkü Fernando'yu geçtim, düzlükte Fernando'ya yer verdim, gazı bıraktım ve 80 km/s hız farkından da görüldüğü üzere pozisyonu ona verdim, Seb'le olan şeyde de yan yanaydık, biraz fazla yaklaştık ama frenleme bölgesinde yol çok daralıyor. Yani direksiyonu hareket ettirmedim bile. Sadece pist daralıyor."

"Charles&Lewis arasında olan şey de tam olarak buydu. Bu olayda herhangi bir ceza ya da başka bir şey çıkmadıysa bana da çıkmamalıydı. İkisi de aynı. Bu yüzden genelde her zaman hakemlerle aynı fikirde olsam da bugün aynı fikirde olmadığımı söylemek zorundayım." dedi.

Ocon her şeye rağmen iki araçla da puan almalarından memnun.

"Bu açıdan olumlu bir hafta sonu çünkü her zaman aracın yarışta yapabileceklerinden daha fazlasını yapıyoruz, aynı şey sıralama turları için de geçerli. Son zamanlarda çok güçlüydük ve her iki aracın da tekrar puan alması, her ne kadar küçük puanlar bile olsa bizim için çok önemli."

"Bugün pistte de güçlü bir iş yaptığımızı hissediyorum fakat bu sebepler yüzünden hayal kırıklığı yaşadım çünkü bizim için daha fazlası mümkündü."

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images