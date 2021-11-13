Russell: "Performansımızın nereye gittiğine bakmalıyız"

George Russell, 2019 yılında katıldığı Williams'ta ilk kez bir takım arkadaşına sıralama turlarında geçildi ve yarışa gerilerden başlayacak.

İlk bölümde elenen Russell, Nicholas Latifi'ye geçilmesi sorulduğunda şöyle dedi: "Doğruyu söylemek gerekirse turu kendim için bir araya getiremedim. Nicholas gerçekten iyi bir iş yaptı, yani ona tebrikler. Fakat takım olarak çok zorlanıyoruz ve performansımızın ereye gittiğini gerçekten bilmiyoruz."

"Şu anda 19. yarıştayız ve sadece bir kez ikinci bölüme kalamadık, bugün de ikinci kez oldu. Çok uzaktaydık, yaklaşık 0.350 saniye kadar. Turum iyi hissettiriyordu ama özel bir şey yoktu. Neler olduğuna bakmalı ve hızın nereye gittiğini anlamalıyız."

"Bence en büyük faktör rüzgardı. Tüm dar ve virajlı bölümlerde arkadan esen rüzgar, hayatımızı gerçekten zorlaştırdı. Bu, en son Budapeşte'de olmuştu. Tamamen aynıydı. Tüm bu virajlı bölümlerde arkadan esen rüzgar vardı. Yani kesinlikle bugün katkıda bulunan faktördü. Yine de kolay bir bahane gibi görünüyor. Bu yüzden kendime bakmam, sürüşüme bakmam ve hızın nereye gittiğini anlamak için takımla çalışmam gerekiyor."

Nicholas Latifi ise, Russell'ı geçmesini önemsemedi ve neden geride kaldıklarını sorguladı.

Kanadalı pilot, "Durum ilk antrenman seansından itibaren zordu. Araçtan ihtiyaç duyduğum hissi alamadım. Fakat sıralama turlarına girerken, her zaman bir adım ileri gidiyoruz ve bunu görmek güzel. Bugün yeterince büyük bir adım atmayı başaramamış gibi görünüyoruz."

"Yani performanstan memnun değilim. Bence daha iyi bir tur atabilirdik, turum dağınıktı. Bu açıdan hayal kırıklığı oldu."

"Hafta sonuyla ilgili güzel olan şey sprint yarışı. Geçen sefer Monza'da sprint hafta sonunda olanları gördük, kötü bir sırlama turları geçirdik ve ardından sprint yarışında bir adım ileri gitmeyi başardık. Bu yüzden aynı şeyin olmasını umuyorum. Bunu yapmak için iki şansımız var. Bu, iyi bir şey. Fakat göreceğiz. Umarım bazı fırsatlar vardır."