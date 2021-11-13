Sainz, basının Gasly ve AlphaTauri'nin performansına neden şaşırdığını merak ediyor

AlphaTauri sürücüsü, arka arkaya ikinci kez sıralama turlarında iki Ferrari'yi birden geride bıraktı ve sıralama turlarını beşinci sırada tamamladı.

Bu yıl AlphaTauri'nin topladığı puanların yaklaşık %80'ini toplayan isim olan Gasly'nin bu performansı hem basının hem de taraftarların büyük ilgisini çekiyor.

Aldığı beşinciliğin ardından sosyal medyada gündem olan Gasly'nin performansı, Ferrari pilotu Carlos Sainz'a soruldu.

Sonuç hakkında Sky İtalya'ya konuşan Sainz, buna şaşırıp şaşırmadığı sorusuna, "Sizin için evet sürpriz olabilir ama bizim için hayır."

"Basının neden AlphaTauri'nin bizim önümüzde olduğu her yarış, bunun bizim için sürpriz olduğunu düşündüğünü anlamıyorum. Tüm simülasyonlarımızda her zaman 0.150 saniye önümüzdeler."

"Pierre çoğu zaman yaptığı gibi, bazı iyi sıralama turları çıkardığında, onu yenmek çok zor oluyor. Bu kadar güçlü bir araca sahip olmadıkları 2019'da bile Brezilya'da çok iyilerdi."

"Yani hızlı bir araçları var ve eğer tek turda mükemmellerse önde oluyorlar. Tüm sezon hep böyleydi. Hız anlamında bizden daha geride değiller ve muhtemelen daha bile hızlılar." cevabını verdi..

Sıralama turlarını Charles Leclerc'in önünde tamamlayan Sainz, aracı daha iyi anladığını ve bundan memnun olduğunu belirtti.

Araçla ilgili anlayışından memnun olup olmadığı sorulduğunda Sainz, "Evet, gayet iyi."

"Biraz kendimi yolumu ve bu araçla sürüş tarzımı bulmaya başladığımı söylemeliyim. Bu, cuma gününe iyi bir tempoyla başlamamı sağladı ve sprint sıralama turları için önemliydi."

"Sprint sıralama yarışlarını, aracı o kadar da iyi anlamadığım sezon başında yapsaydınız, daha zor olurdu. Fakat şimdi sıralama turları için kendimi hazır hissettim ve iyi turlar attım." cevabını verdi.

Sainz şunları ekledi: "Bugün iyi turlar çıkardığımı düşünüyorum. Dediğim gibi araçta daha rahatım. İstediğim gibi sürebiliyorum. Takım aracı tam da ihtiyaç duyduğum şekilde ayarladı ve her şey harika gitti. Yani günden memnunum."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images