Leclerc: "Son bölüm benim için pek iyi değildi"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında takım arkadaşı Carlos Sainz'ın gerisinde kaldı ve yedinci sırada yer alabildi.

İlk bölümde zaman turu silindiği için bir başka deneme daha yapmak zorunda kalan Leclerc, son bölümdeki ilk turunu kullanılmış lastikle attığını ve bunun da ritmini bozduğunu söyledi.

Leclerc, şöyle dedi: "Sıralama turları sonucuna üzüldüm. Aslında İlk iki seansta her şey yolunda gitti, ancak son bölümde iyi bir tur atamadım. İlk denememde kullanılmış lastikle ritim bulmak kolay olmadı ve ikinci denememde de üç sektörü bir araya getiremedim. Sonuç olarak yedinciyiz."

"Cumartesi günü, bu yılki son sprint sıralama yarışı için potansiyelimizi en üst seviyeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyor olacağız."

"Bugün altıncı ve yedinci sıraları almak, takım için sağlam bir iş oldu ve kendimden beklentilerim daha yüksek olsa bile, en önemli şey doğrudan rakiplerimizi arkamızda tutmamızdı. Üçüncü bölüm zordu ve dediğim gibi ilk denememi, ritim konusunda pek de ideal olmayan kullanılmış lastiklerle yaptım ve ikinci turda da araçtan her şeyi alamadık."

"Yani yapılacak işler var ve hem yarın hem de pazar günü mümkün olan en iyi sonuçları almaya çalışacağız.

Leclerc, ilk bölümde tur zamanının silinmesinin kendisine yardım etmediğini de ekledi.

"Elbette pist sınırlarının gelmesi, benim için olduğu kadar başkaları için de karmaşıktı. Sonunda kuralları, antrenmandan sonra değiştirmek iyi değil ama durum herkes için aynı. Bu yüzden üçüncü bölümdeki kötü bir turun bahanesi bu olamaz."

"İyi bir başlangıç yapmayı ve biraz daha fazlasını elde etmeyi umuyoruz. Bugünkü sonuç beklediğimizi gibi olmasa da her iki McLaren sürücüsünün de önündeyiz. BU önemli bir şey onların önünde kalmaya çalışmamız gerekiyor."

Leclerc şunları ekledi: "AlphaTauri çok hızlı ama dediğim gibi McLaren'ın önüne geçtik. Yine de daha iyi bir sonuç elde etmek istiyorum. Önümüzde bir sprint yarışı, bir de ana yarış var. Yani daha fazlasını yapma fırsatına sahibiz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images