Russell: "Milliyet, F1 pilotu olmak için bir kriter olmamalı"

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Bir sürücünün kendi ülkesinde büyük destek görebileceği ve bunun Formula 1'e fayda sağlayabileceği uzun zamandır bilinen bir durum. Bunun en büyük örneklerinden biri geçtiğimiz yıl takvime geri dönen ve Max Verstappen hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanan Hollanda GP.

Bir diğer örnek ise Guanyu Zhou. 2022'de Alfa Romeo ile anlaşarak Formula 1 tarihindeki ilk Çinli sürücü olan Zhou'nun takımına Çin'den büyük sponsorluk fırsatları sunması bekleniyor.

Ayrıca, ABD'de F1'e olan ilginin ciddi oranlarda artması sonrası, seri yönetimi gride Amerikalı bir pilot getirmeyi hedefliyor.

Ancak Russell, Formula 1'de yarışacak bir pilotun sadece milliyeti nedeniyle yarışmadığından emin olmak istiyor.

Russell, "Amerikalı pilotlarla gerçekten herhangi bir deneyimim olmadı, gerçekten hatırlamıyorum. Belki karting yıllarında bir ya da iki pilota denk gelmiş olabilirim."

"Formula 1 motor sporlarının zirvesi, bir sürücünün gridde bulunma sebebi yalnızca milliyeti olmamalı. Burada olma hakkını kazanan ve burada olduklarında kendilerini kanıtlayan en iyi pilotlara sahip olmalıyız. Evet, mükemmel bir dünyada yaşamıyoruz ama burası zirve ve böyle kalması gerekiyor."

"En iyi mühendislere sahibiz, en iyi pistlerde yarışıyoruz ve bunun da sürücülere göre filtrelenmesi gerekiyor. En iyisine sahip olduğunuzda, her şey daha da iyi hale gelir. Genel olarak duruşumun bu olduğunu söyleyebilirim."

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Fotoğraf: Brett Farmer / Motorsport Images

Formula 1'de rekabet edebilecek seviyede olan herhangi bir sürücünün memnuniyetle karşılanacağını söyleyen Carlos Sainz, milliyetin belirleyici faktör olamayacağı konusunda Russell ile hemfikir.

Sainz, "George'un söylediklerinin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyorum."

"Burada üst düzey bir sürücü olan herkesi memnuniyetle karşılıyoruz, eğer üst düzey bir Amerikalı pilot varsa gridde yer alabilir. Milliyetlere değil yeteneğe bakmanız gerektiğini düşünüyorum."

"Orada Formula 1'de yarışabilecek kapasitede biri varsa eminim buraya gelecektir, biz onunla sıkı bir şekilde yarışır eğleniriz." dedi.