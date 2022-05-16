Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Haas güncellemeleri sonraki yarışlara erteledi Sonraki / Pirelli, Barselona'da tek pit stop olup olmayacağını merak ediyor
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Russell: "Milliyet, F1 pilotu olmak için bir kriter olmamalı"

Mercedes pilotu George Russell, gride bir Amerikalı pilotun gelip gelmemesi gerektiğiyle ilgili tartışmaların ortasında, milliyetin belirleyici bir faktör olmaması gerektiğini söyledi.

Ekleyen:
Russell: "Milliyet, F1 pilotu olmak için bir kriter olmamalı"
Haberi dinle

Bir sürücünün kendi ülkesinde büyük destek görebileceği ve bunun Formula 1'e fayda sağlayabileceği uzun zamandır bilinen bir durum. Bunun en büyük örneklerinden biri geçtiğimiz yıl takvime geri dönen ve Max Verstappen hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanan Hollanda GP. 

Bir diğer örnek ise Guanyu Zhou. 2022'de Alfa Romeo ile anlaşarak Formula 1 tarihindeki ilk Çinli sürücü olan Zhou'nun takımına Çin'den büyük sponsorluk fırsatları sunması bekleniyor.

Ayrıca, ABD'de F1'e olan ilginin ciddi oranlarda artması sonrası, seri yönetimi gride Amerikalı bir pilot getirmeyi hedefliyor.

Ancak Russell, Formula 1'de yarışacak bir pilotun sadece milliyeti nedeniyle yarışmadığından emin olmak istiyor.

Russell, "Amerikalı pilotlarla gerçekten herhangi bir deneyimim olmadı, gerçekten hatırlamıyorum. Belki karting yıllarında bir ya da iki pilota denk gelmiş olabilirim."

"Formula 1 motor sporlarının zirvesi, bir sürücünün gridde bulunma sebebi yalnızca milliyeti olmamalı. Burada olma hakkını kazanan ve burada olduklarında kendilerini kanıtlayan en iyi pilotlara sahip olmalıyız. Evet, mükemmel bir dünyada yaşamıyoruz ama burası zirve ve böyle kalması gerekiyor."

"En iyi mühendislere sahibiz, en iyi pistlerde yarışıyoruz ve bunun da sürücülere göre filtrelenmesi gerekiyor. En iyisine sahip olduğunuzda, her şey daha da iyi hale gelir. Genel olarak duruşumun bu olduğunu söyleyebilirim."

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Fotoğraf: Brett Farmer / Motorsport Images

Formula 1'de rekabet edebilecek seviyede olan herhangi bir sürücünün memnuniyetle karşılanacağını söyleyen Carlos Sainz, milliyetin belirleyici faktör olamayacağı konusunda Russell ile hemfikir.

Sainz, "George'un söylediklerinin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyorum."

"Burada üst düzey bir sürücü olan herkesi memnuniyetle karşılıyoruz, eğer üst düzey bir Amerikalı pilot varsa gridde yer alabilir. Milliyetlere değil yeteneğe bakmanız gerektiğini düşünüyorum."

"Orada Formula 1'de yarışabilecek kapasitede biri varsa eminim buraya gelecektir, biz onunla sıkı bir şekilde yarışır eğleniriz." dedi.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Haas güncellemeleri sonraki yarışlara erteledi
Önceki haber

Haas güncellemeleri sonraki yarışlara erteledi
Sonraki haber

Pirelli, Barselona'da tek pit stop olup olmayacağını merak ediyor

Pirelli, Barselona'da tek pit stop olup olmayacağını merak ediyor
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Altay Gök
Mercedes, neden Hamilton'ın güvenlik aracı periyodunda pite girmediğini açıkladı Miami GP
Formula 1

Mercedes, neden Hamilton'ın güvenlik aracı periyodunda pite girmediğini açıkladı

Domenicali: "Las Vegas GP'si duyurusu çok büyük ilgi çekti" İspanya GP
Formula 1

Domenicali: "Las Vegas GP'si duyurusu çok büyük ilgi çekti"

Mir: "Artık bir şampiyonluk adayı değilim"
MotoGP

Mir: "Artık bir şampiyonluk adayı değilim"

Son Haberler

Red Bull ve Ferrari savaşının merkezinde yer alan arka kanat tasarımları
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Ferrari savaşının merkezinde yer alan arka kanat tasarımları

Geçmişe aralanan perde: İspanya GP'nin öne çıkan anları
Formula 1 Formula 1

Geçmişe aralanan perde: İspanya GP'nin öne çıkan anları

Ferrari'nin İspanya güncellemeleri: Yeni taban ve fren kanalları, daha ince sidepod'lar
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin İspanya güncellemeleri: Yeni taban ve fren kanalları, daha ince sidepod'lar

Alpine, İspanya GP'ye yeni arka kanat getirecek
Formula 1 Formula 1

Alpine, İspanya GP'ye yeni arka kanat getirecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.