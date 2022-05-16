Haas güncellemeleri sonraki yarışlara erteledi

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Haas bu yıl şimdiye kadar büyük güncelleme getirmeyen takımlardan birisi ve ilk yarışa oranla biraz daha geride kalmış gibi görünüyorlar.

Ancak takım, hazırladığı güncellemeleri doğru anda getirmek ve aracı gerçek anlamda geliştirmek istiyor. Bundan ötürü de İspanya GP'ye herhangi bir güncelleme getirilmeyecek.

Haas patronu Gunther Steiner, sözlerime Miami GP'yi değerlendirerek başladı: "Hem Miami yarışı hem de sıralama turları bizi oldukça hayal kırıklığına uğrattı fakat olumlu kalmamız gerekiyor."

"Olumlu olan şey sahip olduğumuz aracın iyi olması. Sadece doğru ayarları bulmamız, lastiklerin düzgün çalışmasını sağlamamız ve aracı olması gereken noktaya getirmemiz gerekiyor."

"Miami'deki yarışta gördüğünüz üzere, güvenlik aracı piste çıkana kadar pozisyon olarak iyi bir konumdaydık fakat sonra geriye düştük. Odaklanmamız gereken şey bu: İyi bir araca sahip olduğumuza ve puanlar için savaşabileceğimize dair güvenimizi korumalıyız."

"Normalde İspanya, güncelleme getirmek için iyi bir yerdir ve çok sayıda takım bunu yapmayı planlıyor. Bunların ne kadar fark yaratacağını ya da ne getireceğini bilmiyorum."

"Güncelleme anlamında biraz daha bekleme kararı aldık çünkü aracımızın güncelleme getirmeden de iyi bir performansa sahip olduğunu düşünüyorum."

"Sadece pist üstünde ilerleme kaydetmemiz ve aracın temposunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bazen bunu yapmayı başarıyoruz, bazen yapamıyoruz. Önümüzdeki dört ya da beş yarışta gelecek iyi bir güncelleme paketimiz var, bu konuda kendimize güveniyorum ancak diğerlerinin ne getirdiğini şu an itibariyle bilemiyorum. Gelecek pazartesi çok daha fazlasını biliyor olacağım."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images