Pirelli, Barselona'da tek pit stop olup olmayacağını merak ediyor

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Pirelli, bu hafta sonu yapılacak Barselona yarışına elindeki en sert lastikler olan C1, C2 ve C3 lastikleri getirme kararı almıştı.

Aslında bu, Katalonya pisti için geleneksel bir seçim ve geçen yıl da durum aynıydı çünkü bu pistte lastiklere çok fazla yük biniyor.

Geçen yılki yarışın galibi Lewis Hamilton, yarışı çift pit stopla tamamlarken, son yıllarda ağırlıklı olarak bu strateji kullanıldı.

Pirelli'den Mario Isola, bu yıl tek mi yoksa çift pit stop mu olacağını bilmediklerini fakat bunun heyecan verici bir hafta sonu olacağını söyledi.

Isola, "Barselona hakkında daha önce söylenmemiş ne söyleyebilirim bilmiyorum çünkü bu pist muhtemelen sürücüler tarafından en iyi bilinen pistlerden birisi."

"Çok yönlü yapısı, lastiklere aşırı yük bindirmeden doğru şekilde hareket etmeniz gereken teknik son bölüm de dahil olmak üzere pek çok önemli noktaya sahip olduğu için, test anlamında mükemmel bir yer."

"Bu nedenle takımlar sezon başından bu yana kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek adına iyi bir fırsata sahip olacaklar. Fakat hava şartları testlere oranla daha sıcak ve testlere kıyasla sert lastikler daha fazla kullanılacak. Bunun yarışın sonucunu etkileyecek kilit bir faktör olması muhtemel."

"Geçmişte Barselona'daki geleneksel strateji çift pit stoptu.. Yeni nesil lastiklerle bazı isimlerin tek pit stopu seçip seçmeyeceğini görmek ilginç olacak." dedi.

Pirelli tires Fotoğraf: Erik Junius