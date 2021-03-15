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Russell: "Williams'ın daha iyi olup olmayacağını rüzgar belirleyecek"

Ekleyen:
, Editör

Williams F1 pilotu George Russell, yeni FW43B'nin rüzgara karşı çok hassas bir araç olduğunu dile getirdi.

Russell: "Williams'ın daha iyi olup olmayacağını rüzgar belirleyecek"

Williams, Bahreyn testlerinde takımın test pilotu Roy Nissany'i de piste çıkarmış ve her pilota bir gün sürüş yapma fırsatı vermişti.

George Russell yeni aracı ilk kez pazar günü kullandı ve gün boyunca 158 tur atarak günün en çok tur atan ikinci ismi oldu.

Russell, testin son gününde hem aracın zayıflıklarını daha iyi anladığını hem de araç hakkında daha fazla bilgi edindiğini belirtti

Russell, "Genel anlamda baktığımızda takımın test boyunca çok üretken olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda tur attık ve dayanıklılık sorunlarından kaçındık."

"Sezona başlamadan önce bile aracımızın rüzgara karşı çok hassas olduğunu biliyorduk ve üç günlük testlerden sonra bunun onayını almış olduk. Görünüşe göre bu hava şartları, aracın tüm kötü yanlarını ortaya çıkardı. Bir bakıma bunun olumlu bir şey olduğunu söyleyebiliriz, çünkü artık her şeyi analiz edebiliriz."

"Bu sezon daha iyi sonuçlar alıp almayacağımızın çoğu zaman rüzgara bağlı olacağına inanıyorum. Eğer olumlu bir rüzgar varsa araç çok iyi görünüyor."

"Rüzgar azaldığında çok daha güçlü bir tempoya sahip olabileceğiz. Düşük hızlı virajlardaki kuvvetli rüzgarlar karşısında aracımız çok dengesiz ve bence en zayıf tarafı bu. Olumlu tarafa bakarsak, aracın kendisi çok hızlı."

"Takım, yere basma gücünü artırmak adına bilinçli olarak böyle bir yol izledi. Böylelikle aracın davranışları rüzgara karşı daha duyarlı hale geldi. Bunun olacağını biliyorduk, ancak eğer hiçbir şeyi değiştirmeseydik, büyük olasılıkla yarış temposu anlamında, geçen yılla aynı tempoda olacaktık ve puan için savaşamazdık."

"Takımlar şampiyonasında  sekizinci veya dokuzuncu sırayı almak için iki yarışta hızlı olmak yeterli olabilir. Çünkü geçen yıl Haas sadece üç puan, Alfa Romeo ise sekiz puan aldı. Şartlar bizim lehimize olduğunda, mümkün olduğunca güçlü olmak istiyoruz." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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