Perez: "1.5 günlük test, takım değiştirenler için dezavantaj olacak"

Takım değiştiren pilotlar genelde ilk başta yeni takımına ve araca alışmakta zorlanırlar ancak bu sene bu durum, sezon öncesi testlerin sadece 3 günle kısıtlı olması nedeniyle daha zor bir hal aldı.

Takımlar genel olarak 3 günlük testleri pilotları arasında 1.5 gün olacak şekilde paylaştırdılar ve bunun dışında film çekimi gibi mümkün olan çoğu şeyi kullanmaya çalıştılar.

Perez testlerde genel olarak iyi görünse de, sezon içerisinde takım arkadaşına karşı zorlanabileceğini kabul ediyor.

Perez, "Bu 1.5 gün testin ardından analiz etmemiz gereken çok fazla şey olacak. 1.5 günlük test şüphesiz takım değiştiren pilotlar için dezavantaj olurken, takımda kalan pilotlar için avantaj olacak."

"Öğrenmeniz gereken çok fazla şey varken, aerodinamik testi için attığımız turları da dikkate aldığımızda çok az performans turu attığımız için çok zor olacak. İlk birkaç yarış sabırlı olmamız ve mümkün olduğu kadar çok şey öğrenerek gelişmeye devam etmemiz gerekecek. Önemli olan nereden başladığımız değil, yarışlarda göstereceğimiz gelişme olacak."

"Rekabetçi olmak için bir tarih belirlemek zor. Gelişmek ve aracı daha iyi anlamak için farklı tür yarışlara, farklı pistlere ve farklı koşullara gitmemiz lazım. Aerodinamik testi için attığımız turları çıkarırsak, ilk yarıştan önce sadece 10 tur falan atmışımdır. Bu kadar kısa bir sezon öncesi testi olması dezavantaj. Ancak umarım 5. yarış civarında güçlü bir seviyeye ulaşabilirim." dedi.

Sezon öncesi testler geride kalırken testleri ilk sırada tamamlayan ekip Red Bull oldu. Araçlarının durumu sorulduğunda Perez, "İyi bir temele sahip olduğunu düşünüyorum. Araç iyi davrandı. Daha öğrenecek çok şey var, önümüzdeki günlerde geliştirmemiz gereken çok fazla şey var ancak üzerinde çalışabileceğimiz ve sezon ilerledikçe geliştirebileceğimiz bir temele sahibiz. dedi.

Perez, her ne kadar daha önce McLaren gibi üst düzey bir takımda yarışsa da uzun yıllardır Force India ve Racing Point gibi baskının daha az olduğu takımlarda mücadele etti.

Red Bull gibi üst düzey bir takımdaki baskının sorulması üzerine Perez, "Her bir piste gittiğinde iyi bir iş çıkarırsan, yarışları kazanabileceğini biliyor olmak harika bir motivasyon. Bu gerçekten güçlü bir motivasyon. F1'deki her takımda baskı aynıdır, her zaman maksimumu almanız gerekir. Her hafta sonu iyi sonuçlar almanız gerekiyor, bu açıdan değişen bir şey yok." dedi.

Red Bull'un hem araç dengesi hem de hız açısından gösterdiklerinin ardından, taban bölgesindeki değişen kurallarla birlikte avantajlı olabileceği iddiaları gündemde.

Perez, "Mercedes ile kıyaslama yapmak için erken. Umarım rekabetçi olabiliriz ve onları zorlarız. Şahsen kesinlikle onların favori olduğunu düşünüyorum. Ancak ilk hafta sonundan itibaren onlara yakın olursak iyi olur." dedi.

Perez, Cumartesi günkü testlerde düzlükte başka bir aracı geçerken motor kapağının parçalanması sorunu yaşamıştı.

Perez, bu sorunun aşırı rüzgardan kaynaklandığını söyledi. Perez, "Motor kapağına ne olduğunu hemen incelediler. Takımın ortaya çıkan sorunlara tepki vermesi karşısında etkilendim."

"Bu tür sorunların sezon öncesinde olması daha iyi. Bana henüz çok fazla detay vermediler ancak rüzgarın sert bir şekilde vurduğunu ve bunun üzerine kırıldığını söylediler." dedi.