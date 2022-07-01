Russell: "Bugün lastikler ısındığında Ferrari'den daha hızlıydık"

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Mercedes, getirdiği güncellemelerle hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve Hamilton, cuma günkü iki antrenman seansında da ikinci sırada yer aldı.

Russell ise ikinci antrenman seansında özellikle orta sektörde zaman kaybetmesinin ardından 0.857 saniye geride sekizinci sırada yer aldı.

İngiliz pilot seansın ardından şunları söyledi: "Neden böyle olduğuna emin değilim, bakmam lazım."

"Düşük yakıtta, Lewis'e kıyasla çok daha fazla zorlandım. O çok güçlü bir tur yaptı."

"Yüksek yakıt, bizim gibi sert lastik kullanan McLaren'a kıyasla kesinlikle daha umut vericiydi, çok daha hızlıydık."

"Sona doğru, lastikler ısındığında Ferrari'den daha hızlıydık. Turdan tura daha fazla gelişiyorduk."

"Olumlu şeyler kesinlikle var ama gelişecek yerimiz hâlâ var." dedi.

Russell, temposunun Ferrari ve Red Bull'a oldukça yakın olması hakkında şunları ekledi: "Yarış tempomuzun, sıralama tempomuzdan neden çok daha güçlü olduğunu anlamamız lazım."

"McLaren tek turda çok güçlüydü. Biz lastikleri tek tur için çalıştıramıyoruz ve yarış için oldukça iyi bir aralıkta olduğumuzu düşünüyoruz. Elbette her zaman bir denge olması gerekiyor, her şeyi pazar günü için yapamazsınız."

Mercedes pilotu, getirilen güncellemeler ile araçta hâlâ zıplama olduğunu açıkladı.

Russell, "Silverstone çok farklı bir pist. Virajlarda ve yüksek hızda biraz zorlanacağımızı biliyorduk ve öyle de oldu."

"Copse, Maggots ve Becketts boyunca araç zıplıyor, bunu anlamamız lazım. Düzlükte dalgalanma yok ve bu olumlu bir şey." dedi.