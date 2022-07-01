Verstappen: "Ferrari'nin hızı sürpriz değil"

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Max Verstappen, cuma günkü ilk seansta hiç zaman turu kaydedemezken, ikinci seansta dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Hollandalı pilot, seansın ardından yaptığı açıklamada, günün kendisi için çok iyi geçmediğini kabul etti fakat durumu toparlayabileceklerini dile getirdi.

Verstappen, şöyle dedi: "İlk seansta kuru zeminde çalışmak mümkün olmadığı için ikinci seans olması gerekenden daha zor geçti."

"İkinci seansta, ilk seansta elde ettiğimiz verilere güvenemeyeceğimiz için, bir bakıma varsayımlara dayalı hareket etmek zorunda kaldık."

"Yani harika değildi ama aynı zamanda büyük bir sorun da değildi. Sanırım üzerinde çalışmamız gereken şeyi biliyoruz ve gece boyunca bunu yapmaya çalışacağız. Fakat yarın muhtemelen yağmur yağacak, bu yüzden şartlar değişecek. Yine de sorun değil."

İlk seansı kaybetmenin etkileri sorulduğunda Verstappen, "Böyle şeyler bazen sizin lehinize, bazen de aleyhinizde oluyor."

"Bu sefer bizim için harika olmadı. Fakat aşırı kötü de değildi. Bazı alanlarda, örneğin lastikler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Eminim bunu yapabiliriz."

"Hızlı virajlar nedeniyle bu pistte lastikler çabuk aşınıyor. Bu nedenle bu hafta sonu lastikleri yönetmek zor olacak." dedi.

Ferrari'nin hızlı görünmesiyle ilgili Verstappen, "Her zaman öyleler. Her hafta sonu hızlılar, yani sürpriz değil." cevabını verdi.