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Russell: "Ben aracı sürmedim, araç beni sürdü"

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Williams pilotu George Russell, bu sezon ilk kez ilk bölümde elendiği sıralama turlarında "aracın kendisini sürdüğünü" belirtirken; seans devam ederken ayar değişikliğine gitmemesinin kendisine pahalıya patladığını ekledi.

Russell: "Ben aracı sürmedim, araç beni sürdü"

Ön kanat açısını yükseltmemesinin ardından son turunda fazlasıyla önden kayma yaşayan Russell, sıralama turlarını 17. sırada tamamlayabildi. İngiliz pilot, böylelikle bu sezon ilk defa sıralama turlarının ilk bölümünde elenmiş oldu. 

Russell, araçta yeteri kadar özgüveni olmadığını belirtirken; sergilediği dikkatli yaklaşımdan dolayı ön kanat açısını yükseltmediğini ve bu yüzden de önden kayma yaşadığını ekledi. 

Russell, ikinci bölüme kalabilmek için kendisinin ve takımının her şeyi doğru yapması gerektiğini ve bugün bunun yaşanmadığını dile getirdi.

"Bence bundan asıl çıkarmamız gereken ders, radyoda da dediğim gibi, her seferinde her şeyi doğru yapamayız. Şu ana kadar bu sezonki belki de her sıralama seansında mükemmel performanslar gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Bugün ise iyi bir iş çıkardık ve 'iyi' yeterli değil, iyi bir iş çıkardığınızda eleniyorsunuz. Bu yüzden bu pozisyondayız."

"Bugün arabayla saldırmak için yeterli özgüvene sahip değildim. İncelememiz gereken birçok şey var çünkü bu senenin başında Macaristan'ın puan toplayabilmek için en iyi şansımız olduğunu söylerdim ancak bu, bu sezon ilk bölümde elendiğimiz ilk seanstı."

Russell, ön kanat açısını yükseltmemesinin ona pahalıya patladığını vurguladı ve devam etti: 

"Normalde seans ilerledikçe ön kanat açısını yükselterek, ön tarafa daha çok yere basma gücü koyabilirsiniz ama ben ilk turumun ardından yeteri kadar özgüvenli değildim. Sonrasında da ön kanat açısını yükseltmemeye karar verdim."

"Böyle olunca da çok fazla önden kayma yaşadım. Yani bence önemli nokta şu: aracı zorlayabilmek için yeteri kadar özgüvene sahip olmanız gerek."

"Bugün ben aracı sürmüyordum, araç beni sürüyordu ve bu beni geriye itti."

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Motorsport Images

Motorsport.com tarafından neden ayar değişikliğine gitmediği sorulan Russell, şunları söyledi: "Bu değişikliği yapacak özgüvene sahip değildim. Normalde sıralama turları geldiğinde her şey bir seviye atlar, özgüveninizi inşa edersiniz ve biz takım olarak normalde hızlı olunması gerektiğinde hızlı olurduk."

"Ancak ilk virajı aldığım an bugün bunu yapamayacağımızı anladım. Sadece aracın içinde iyi bir hissiyata sahip değildim."

Williams'ın zirve yere basma gücünü arttırmaya çalışan aerodinamik yapısı, oldukça hassas ve rüzgarlı havalarda araç bundan etkileniyor. 

Russell, ikinci bölümde Carlos Sainz'ı da kazaya sürükleyen rüzgarın kendilerini zorladığını belirtti. 

"Sıralama turları öncesinde oldukça özgüvenliydim. Normalde sıralama turlarında bir seviye atlıyorum ancak ilk bölümdeki ikinci turumda çok fazla önden kayma vardı ve lastikler beklediğimden farklı tepki gösterdi."

"Hava oldukça rüzgarlıydı ki bu, bizim arabamızın karakteristiklerine pek uymuyor. Dediğim gibi arada ufak farklar var ve ikinci bölüme kalabilmek için her hafta sonu mükemmel bir iş çıkarmamız gerekiyor. Ardından iyi bir sonuç alabilmek için de mükemmel bir iş çıkarmamız gerekiyor. Bugün ise iyi bir iş çıkardık ama 'iyi' yeterli olmuyor."

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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