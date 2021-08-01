Ocon: “AlphaTauri, bizden biraz daha hızlıydı”

Ocon, 2021 sezonuna güçlü başlasa da sonraki yarışlarda bu formunu koruyamamıştı. Red Bull Ring’deki iki yarışta adeta dip noktayı gören Ocon’un, Silverstone’da şasisi değiştirilmişti ve bu, sonucunu vermeye başlamış gibi gözüküyor.

Uzun bir sürenin ardından tekrardan sıralama turlarının üçüncü bölümüne kalan Ocon, pazar günkü yarışa takım arkadaşı Fernando Alonso’nun önünde, 8. sıradan başlama hakkı kazandı.

Sıralama turlarının ardından tekrardan üçüncü bölüme kalmak hakkında verdiği demeçte Ocon, “Bence genel anlamda iyi bir seanstı. Tabii ki iki aracımızın da ilk 10’da olması burada çok önemli çünkü yarın geçiş yapmak zor olacak.”

“Bu yüzden puan kazanmak için iyi pozisyonlardan başlıyoruz ve iki aracımızın da bu konumda olması bizim için sağlam bir sonuç.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ocon, sıcak hava koşullarının da yarın işlerini daha da zorlaştıracağını belirtti.

Alpine pilotu, “[Sıcak hava] oldukça zorlayıcı olacak ve hatta, sıcaklıklar daha da artacak. Önünüzdeki araca yaklaşabilmek için lastikleriniz hiç istemediğiniz kadar yüksek bir sıcaklığa gelecek.”

“Yine de hedefimiz, öndeki araçlara atak yapmak ve birkaç pozisyon kazanmak olacak. Fakat hamle yapmak ve lastikleri yarışın sonuna kadar koruyabilmek zor olacak.” dedi.

Ardından Fransız pilot, uzun sürüş hızı açısından AlphaTauri’nin Alpine’den daha hızlı olduğunu da dile getirse de rakiplerine kıyasla çok geride olmadıklarının da altını çizdi.

Ocon, “Sanırım, AlphaTauri’ler bizden biraz daha hızlıydı. Sıralama turlarındaki gibi [yarışta] çok yakın geçecek ama bence onlar bize kıyasla biraz daha hızlı. Ferrari’ye kıyasla neredeyiz bilmiyorum ama uzun sürüş hızımız gayet iyiydi. Kesinlikle kötü değildi. "

“Ancak yarın durum, kimin lastikleri daha uzun süre hayatta tutabildiğine ve pist sıcaklığına rağmen daha az hasar aldığına bağlı olacak. Yani bence performanslar, lastiklere bağlı olacak.” yorumlarını yaptı.