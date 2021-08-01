Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Russell: "Ben aracı sürmedim, araç beni sürdü"
Formula 1 Haberler

Ocon: “AlphaTauri, bizden biraz daha hızlıydı”

Ekleyen:

Alpine pilotu Esteban Ocon, bugün sıralama turlarının üçüncü bölümüne kalmaktan memnun olsa da bu hafta sonu AlphaTauri’lerin daha hızlı olduğunu düşünüyor.

Ocon: “AlphaTauri, bizden biraz daha hızlıydı”

Ocon, 2021 sezonuna güçlü başlasa da sonraki yarışlarda bu formunu koruyamamıştı. Red Bull Ring’deki iki yarışta adeta dip noktayı gören Ocon’un, Silverstone’da şasisi değiştirilmişti ve bu, sonucunu vermeye başlamış gibi gözüküyor.

Uzun bir sürenin ardından tekrardan sıralama turlarının üçüncü bölümüne kalan Ocon, pazar günkü yarışa takım arkadaşı Fernando Alonso’nun önünde, 8. sıradan başlama hakkı kazandı.

Sıralama turlarının ardından tekrardan üçüncü bölüme kalmak hakkında verdiği demeçte Ocon, “Bence genel anlamda iyi bir seanstı. Tabii ki iki aracımızın da ilk 10’da olması burada çok önemli çünkü yarın geçiş yapmak zor olacak.”

“Bu yüzden puan kazanmak için iyi pozisyonlardan başlıyoruz ve iki aracımızın da bu konumda olması bizim için sağlam bir sonuç.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ocon, sıcak hava koşullarının da yarın işlerini daha da zorlaştıracağını belirtti.

Alpine pilotu, “[Sıcak hava] oldukça zorlayıcı olacak ve hatta, sıcaklıklar daha da artacak. Önünüzdeki araca yaklaşabilmek için lastikleriniz hiç istemediğiniz kadar yüksek bir sıcaklığa gelecek.”

“Yine de hedefimiz, öndeki araçlara atak yapmak ve birkaç pozisyon kazanmak olacak. Fakat hamle yapmak ve lastikleri yarışın sonuna kadar koruyabilmek zor olacak.” dedi.

Ardından Fransız pilot, uzun sürüş hızı açısından AlphaTauri’nin Alpine’den daha hızlı olduğunu da dile getirse de rakiplerine kıyasla çok geride olmadıklarının da altını çizdi.

Ocon, “Sanırım, AlphaTauri’ler bizden biraz daha hızlıydı. Sıralama turlarındaki gibi [yarışta] çok yakın geçecek ama bence onlar bize kıyasla biraz daha hızlı. Ferrari’ye kıyasla neredeyiz bilmiyorum ama uzun sürüş hızımız gayet iyiydi. Kesinlikle kötü değildi. "

“Ancak yarın durum, kimin lastikleri daha uzun süre hayatta tutabildiğine ve pist sıcaklığına rağmen daha az hasar aldığına bağlı olacak. Yani bence performanslar, lastiklere bağlı olacak.” yorumlarını yaptı.

paylaşım
yorumlar
Russell: "Ben aracı sürmedim, araç beni sürdü"

Önceki haber

Russell: "Ben aracı sürmedim, araç beni sürdü"

Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

14 s
2
Formula 1

Hamilton, Red Bull'la aralarındaki farka şaşırmış

50 dk
3
Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

16 s
4
Formula 1

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”

9 s
5
Formula 1

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi

21 s
Son Haberler
Ocon: “AlphaTauri, bizden biraz daha hızlıydı”
F1

Ocon: “AlphaTauri, bizden biraz daha hızlıydı”

0dk
Russell: "Ben aracı sürmedim, araç beni sürdü"
F1

Russell: "Ben aracı sürmedim, araç beni sürdü"

25dk
Hamilton, Red Bull'la aralarındaki farka şaşırmış
F1

Hamilton, Red Bull'la aralarındaki farka şaşırmış

50dk
Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"
F1

Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"

8 s
Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”
F1

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”

9 s
Son Videolar
Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
10 s

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Horner: “Silverstone ve Budapeşte’de Mercedes’in daha güçlü olacağını biliyorduk” Macaristan GP
Formula 1

Horner: “Silverstone ve Budapeşte’de Mercedes’in daha güçlü olacağını biliyorduk”

Ricciardo: “Yeterince iyi bir tur atamadım” Macaristan GP
Formula 1

Ricciardo: “Yeterince iyi bir tur atamadım”

Wolff: “Silverstone’daki olaya saygıyla yaklaştık, kavga etmedik”
Formula 1

Wolff: “Silverstone’daki olaya saygıyla yaklaştık, kavga etmedik”

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı
Formula 1 Formula 1

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

Hamilton, Red Bull'la aralarındaki farka şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Red Bull'la aralarındaki farka şaşırmış

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi

Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"

Russell: "Ben aracı sürmedim, araç beni sürdü"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Ben aracı sürmedim, araç beni sürdü"

Sainz: ''22G'lik bir kazaydı''
Formula 1 Formula 1

Sainz: ''22G'lik bir kazaydı''

Son Haberler

Ocon: “AlphaTauri, bizden biraz daha hızlıydı”
Formula 1 Formula 1

Ocon: “AlphaTauri, bizden biraz daha hızlıydı”

Russell: "Ben aracı sürmedim, araç beni sürdü"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Ben aracı sürmedim, araç beni sürdü"

Hamilton, Red Bull'la aralarındaki farka şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Red Bull'la aralarındaki farka şaşırmış

Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.