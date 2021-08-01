Hamilton, Red Bull'la aralarındaki farka şaşırmış

Mercedes pilotu Hamilton, Macaristan'da oldukça güçlü bir hafta sonu geçirmeye devam ediyor ve İspanya Grand Prix'sinden beri ilk kez yarışa birinci sıradan başlayacak.

Sıralamaların en hızlı ismi olup pole pozisyonunu kazanan Hamilton, iki hafta önceki sprint sıralama yarışına da ilk sıradan başlamıştı.

İngiliz pilota İspanya'dan beri ilk pole pozisyonunu alması hakkında neler hissettiği sorulduğuna Hamilton, ''Silverstone'da da pole pozisyonunu almamış mıydım?'' cevabını verdi.

Daha sonra yarış için ilk pole pozisyonundan bahsedildiği açıklanınca, Hamilton bunun takım olarak ne kadar çok çalıştıklarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

''Ah, evet. Ancak bu ne kadar çok çalıştığımızın bir göstergesi. Araçtan her şeyi çıkarabilmek için inanılmaz fazla çalışıyoruz ve gelişmeye devam ediyoruz.''

''Bence aracı ve lastikleri anlamanın yanında, aracı dengede tutmakta da çok iyi bir iş çıkardık.''

İngiliz pilot, Red Bull'la aralarındaki farka şaşırıp şaşırmadığı sorulunca buna kesinlikle şaşırdığını ve farkın bu kadar büyük olmasını beklemediğini söyledi.

''Evet kesinlikle aramızdaki farka şaşırdım. Bu kadar büyük bir fark olmasını beklemiyordum. Attığım ilk turdan sonra yarım saniye fark vardı.''

''Aracın iyi çalışacağı noktayı bulduk ve bence yarın daha da iyi olacağız.''

Red Bull sıralama turlarının ikinci bölümünde hem Max Verstappen'i hem de Sergio Perez'i yumuşak lastiğe geçirdi ve ikinci bölümde en hızlı turlarını yumuşak hamurlarla atan pilotlar yarınki yarışa da yumuşak lastikle başlayacaklar.

Hamilton buna da şaşırdığını ve yarın pozisyonlarını korumaya çalışacaklarını söyledi.

''Evet kesinlikle şaşırdım ve bunu neden yaptıklarını bilmiyorum. Ben uzun sürüşlerimi yumuşak lastikle yaptım ancak yarın bu kadar sıcak olursa zor olacak.''

''Ancak yine de startta avantajları olacak ve birinci viraja kadar uzun bir yolumuz var. Umarım pozisyonlarımızı elimizde tutacak kadar iyi bir iş çıkarırız.''

''Şu anda olumlu olmam gerek. Antrenman yapacağım ve kendimi en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım.''

''Umarım yarın iyi şekilde start alırım ve bu şekilde ilerlerim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve nasıl olacağını göreceğim.''

İki pit stop stratejisi hakkında da konuşan Hamilton şu ifadeleri kullandı: ''İki stop stratejisi yumuşaklarda daha zor olabilir.''

''Lastikler oldukça benzer. Ömür ve aşınma konusunda özellikle yumuşak ve orta hamur lastikler çok benziyor.''

''Ancak hava çok sıcak ve bir pit stop stratejisinin nasıl işe yarayacağını bilmiyorum. Fakat iki pit stop yapanlar yakın olabilir.''