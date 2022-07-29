Russell: "Beklediğimizden daha gerideyiz ama yarın yeni bir gün"
Mercedes pilotu George Russell, Budapeşte'deki ilk iki antrenman seansının ardından beklediklerinden geride olduklarını söyledi ancak hafta sonunun kalanı için umutlu olduğunu belirtti.
Mercedes, Fransa GP'deki güçlü hafta sonunun ardından Macaristan GP öncesi cuma günü antrenmanlarında istediğini bulamadı.
Takım, pistin W13'e uymadığını ve doğru dengeyi bulmakta zorlandıklarını açıkladı.
Russell, ikinci antrenman seansını 8. sırada bitirirken, takım arkadaşı Hamilton 11. oldu.
Seansın ardından konuşan Russell, "Kesinlikle şimdiye kadarki en pürüzsüz cuma gününü geçirmedik."
"Biraz tuhaf çünkü yarın, sıralamanın ıslak zeminde olacağını düşünüyoruz. Pazar günü ise koşullar oldukça farklı olacak. Bu yüzden araçta birçok şey deniyorduk ve biraz test seansı olarak kullandık."
"Bugün birkaç şey deneyip optimize edebiliriz ama bunun bir anlamı yok. Her şey hafta sonunun kalanı için. Çok zor olsa da bence verimli bir gündü." dedi.
Sıralama için ıslak zemin ayarı yapıp yapmadıkları sorulan Russell, "Hayır, öyle diyemem. Daha çok araç hakkında daha fazla şey öğrenmek için bir şeyler denemek ve bugünün tur zamanını maksimuma çıkarmak ve bize daha uzun vadede yardımcı olacak bilgileri toplamak için çalıştık."
"Beklediğimizden biraz daha gerideydik, birkaç sorun yaşadık ama yarın yeni bir gün olacak ve pazar günü de öyle olacak. Yani henüz kaybetmiş değiliz." dedi.
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