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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Aston Martin'in 2022 kurallarındaki niyeti bozan yeni tartışmalı arka kanadı

Aston Martin, Macaristan GP hafta sonuna getirdiği yeni arka kanatla dikkatleri üzerine çekti çünkü bu kanat, 2022 kurallarında hedeflenenlerin aksi bir tasarıma sahip gibi duruyor.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Aston Martin'in 2022 kurallarındaki niyeti bozan yeni tartışmalı arka kanadı
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2022'de getirilen yeni kurallarda, geleneksel kanat kenar plakasına veda edilmişti. Yeni tasarımla kavisli geçiş yapılmış, bu sayede geçmişteki keskin hatların oluşturduğu etkileşimin önüne geçilmesi hedeflenmişti.

Bu şekilde kanat kenar plakasıyla ana plaka arasındaki noktada oluşan girdap engellendi. Bu kirli hava akımını azaltacak ve araçların birbirini takip etmesini kolaylaştıracaktı.

Ancak Aston Martin'in bu hafta sonu getirdiği arka kanat, yeni kuralların aksine bir tasarıma sahip.

Aston Martin'in yeni arka kanadı, kenar plakasının en ön kısmında, ana planyanın daha geleneksel bir şekilde ona bağlanmasına izin veren benzersiz bir düzenlemeye sahip. Bu şekilde arka kanadın daha fazla yere basma gücü üretmesi bekleniyor.

Kenar plakasının ana planya üzerindeki dikey varlığı, bu yeni düzenlemelerde anormal bir görüntü oluşturuyor. Ancak tasarımcıların kanadın bu bölümünde kesme işareti tarzı içeriye doğru kıvrılan bir tasarım kullanması, bu tasarımın kurallar dahilinde olmasını sağlamış gibi duruyor.

Aston Martin AMR22 rear wing endplate
Aston Martin AMR22 rear wing endplate
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Fotoğraf: Uncredited Photo

Aston Martin AMR22 rear wing endplate
Aston Martin AMR22 rear wing endplate
2/3

Fotoğraf: Uncredited Photo

Aston Martin AMR22 rear wing
Aston Martin AMR22 rear wing
3/3

Fotoğraf: Uncredited Photo

Hava akışının yörüngesini, bu bölgedeki basınç dağılımını yönetmek ve ayrıca ikisinin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak için takım ayrıca, ana planyanın arka kenarı ile kesişme noktasında kenar plakasının en arka kısmını birleştirdi.

Bu aynı zamanda kenar plakası ve üst kanat planyasının yarattığı tasarım kısıtlamalarının bir sonucudur çünkü tasarımcılar, ana planyanın kesiştiği noktada benzer bir başarıya ulaşamadılar.

Bu tam manasıyla zarif bir çözüm ancak FIA buna bakıp 2022 kurallarının ruhuna aykırı olduğunu düşünerek gelecekte bu yöndeki herhangi bir gelişmeyi engellemek için kurallarda kullanılan ifadelerde değişiklik yapabilir.

Adı her ne olursa olsun Aston Martin, geçmişten bu yana kendine has bulduğu çözümlere bir yenisini daha eklemiş oldu.

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