Magnussen: "Tüm rakamlar beklediğimiz gibi iyi çıktı"

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Haas, Macaristan GP'ye bu sezonun ilk ve tek güncellemesini getirdi ve aracın üst yapısında büyük değişiklikler yapılırken, aynı zamanda yeni bir sidepod, difüzör ve taban tasarımına da geçildi.

Bu güncellemeler henüz sadece Magnussen'in aracına getirildi ve yaz arasından sonra Schumacher'in aracında da kullanılmaya başlanacak.

Magnussen, yeni güncellemeler için "endişeli" olduğunu çünkü nasıl sonuçlanacağının tahmin edilemediğini söylemişti.

Magnussen, Budapeşte'deki ikinci antrenman seansını 1.3 saniye geride 16. sırada tamamladı.

Seansın ardından konuşan Danimarkalı, "Güncellemeler ve yeni parçalar üzerinde biraz test yaptık ve tüm rakamlar beklediğimiz gibi iyi çıktı. Bu çok iyi bir şey."

"Elbette gerçekten çözmek, tur zamanı ve denge açısından paketten daha fazla potansiyel bulmak için yapacak bazı işlerimiz var. Ancak şimdiye kadar iyi bir gün oldu ve rakamlar beklenileni verdiğinde her zaman iyi bir gün olur." dedi.

Yeni paket ile Schumacher'in aracı arasındaki fark sorulan Magnussen, "Her zaman birinci ve ikinci antrenmandan aldığınız verileri rüzgar tünelindekine denkleştirmeye çalışırsınız. Gerçekten umursadığımız rakamlar bunlar ve oldukça iyi görünüyor."

"Elbette denge açısından biraz farklı. Keşfetmemiz ve yararlanmamız gereken bazı yeni özellikler var. Yani bu açıdan adımlar atacağız ve tur zamanı açısından daha fazlasını alacağız ama bildiğiniz gibi bu bir aero güncellemesi. Yani çoğunlukla, rüzgar tünelindeki verilerle aradaki farkı umursuyoruz." dedi.

Haas pilotu, denge açısından henüz doğru yerde olmadıklarını belirtti.

Magnussen, "Denge açısından henüz doğru yerde değiliz çünkü biraz farklı. Aralık biraz değişti ama aracın özelliklerinin, yüksek hızlı, orta hızlı ve düşük hızlı virajları tutuşun ve daha detaylı şeylerin farklı olduğunu düşünmüyorum. Küçük farklar vardı ama pistten piste kıyas yapmak da zor." dedi.