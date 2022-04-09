Russell: "Başkalarının hatalarından yararlandık"

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Mercedes pilotları, Avustralya GP öncesi sıralama turlarında, antrenmanlara kıyasla nispeten daha güçlü bir performans gösterdiler.

İki pilot da üçüncü bölüme çıkmayı başardı ve Lewis Hamilton, iyi bir son tur çıkarmasının ardından beşinci olurken, takım arkadaşı George Russell 0.1 saniye farkla altıncı sırada yer aldı.

Fakat Russell, bu sonucun gerçek olmadığını ve başkalarının hatalarından yararlandıklarını düşünüyor.

Seansın ardından konuşan Russell, daha iyi bir gün geçirip geçirmedikleri sorusuna, "Hem evet hem hayır."

"5. ve 6. sırada görünüyoruz ama aslında önümüzde McLaren var ve Alonso'nun da önümüzde olması gerekirdi."

"Sainz'a ne oldu bilmiyorum ama o da önümüzde olurdu. Bu yüzden tempomuza bakılırsa aslında 8. ve 9. sıralardayız. Bu açıdan iyi bir gün değil."

"Başkalarının hatalarından yararlandık ama çok fazla tempo bulabiliriz." cevabını verdi.

Russell, lastik sıcaklığının bir problem olup olmadığı sorusuna, "Benim için şu anda en büyük sorun hâlâ zıplama."

"Zıplamanın sınırlarında olmak için birçok şey deniyorum ve bana yüksek hızlı virajlarda çok fazla hız kaybettiriyor. Bütün tur zamanımı orada kaybediyorum."

"Dürüst olmak gerekirse zıplama varken atak yapacak güvene sahip değilim."

"Araçta çok benzersiz bir his var ve yukarı aşağı giderken yüksek hızlı virajlarda hızlı olamıyorsunuz. Doğru aralığı bulmak zor." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell, hızlı s virajlardaki dalgalanma problemi hakkında, "Cidde'deki 22. viraja çok benzer."

"Giriş hızınızı çok etkiliyor. Bu zor bir durum çünkü aracın alçak olması gerektiğini biliyoruz ama bu şekilde, viraja hızlı girmek için güvenimiz olmuyor."

"Sanırım Lewis'e kıyasla biraz daha agresif bir ayara sahiptim ve bazı virajlarda daha hızlıydım ama daha sonra tüm tur zamanımı kaybettim. Bu yüzden şu anda en doğru aralığın ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.

FIA, hafta sonu öncesinde Albert Park pistindeki DRS sayısını dörde çıkarmıştı.

Ancak üçüncü antrenman seansının başlamasından hemen önce FIA, cuma günü sürücülerle yapıkları brifingin ardından, buradaki DRS bölgesinin hafta sonunun geri kalanı için iptal edildiğini duyurdu.

Russell, DRS'in kaldırılması hakkında şunları söyledi: "DRS kesinlikle yarışı daha iyi yapıyor."

"Yani bunu güvenlik nedeniyle kaldırmaları oldukça ironik. Ancak bunu kaldırmaları, zıplamayı griddeki takımların yarısı için daha kötü yapıyor."

"Bu karara pek katılmıyorum. Suudi Arabistan'da çok daha dar ve zor görülen son virajda DRS açıktı ve problem yoktu. Bu yüzden bu kararın nereden geldiğini bilmiyorum."