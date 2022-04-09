Gasly, FIA'nın yeni kıyafet kurallarını iğneledi: "Nereye isterlerse bakabilirler"

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Cuma gecesi pilotlarla uzun bir brifing düzenleyen FIA, pilotlara yarış kıyafetlerinin altına ne giyeceklerinin kısıtlanacağına yönelik açıklamalarda bulundu.

Romain Grosjean'ın 2020 Bahreyn GP'sinde yaptığı büyük kazanın ardından, pilotların tulumlarının altına giydiği kıyafetlerin tulumların koruyuculuğunu azalttığına yönelik endişeler devam ederken, F1 yarış direktörü Niels Wittich artık bu konuda daha sert davranılacağını söyledi.

Bu da pilotların FIA standartlarına uygun eldiven, uzun iç çamaşırı, yün, çorap ve ayakkabı giymesi gerektiğini belirten yönetmeliklerin uygulanacağı anlamına geliyor.

Pilotlar güvenlik önlemlerinin uygulanmasını anlayışla karşılasa da bazı pilotlar FIA'nın neden iç çamaşırı meselesi ve mücevher yasağı gibi küçük ayrıntılara aniden bu kadar takıntılı hale geldiğini sorguladı.

Bu pilotlardan biri olan Pierre Gasly, FIA'nın istediği kadar detaylı bir şekilde "polislik yapabileceğini" söyledi.

"Herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. K**mı kontrol etmek istiyorlarsa rahat olabilirler, saklayacak bir şeyim yok. P***mi, her yerimi. Bu onları mutlu edecekse, rahat olabilirler."

Lewis Hamilton'da FIA'nın tutumundan etkilenmemiş gibiydi.

Yedi kez dünya şampiyonu, FIA temsilcilerinin COVID-19'un yayılmasına karşı korunmak için maske takmadığı bir toplantıda, iç çamaşırı meselesini bu kadar takıntı haline getirmelerini sorguladı.

Mercedes pilotu, "Hayatımın en uzun brifingiydi. Uzun zamandır yarışıyorum ve hiç bu kadar uzun bir sürücü brifingi yapmamışlardı."

"Ayrıca, brifing esnasında hiç kimse maske takmıyordu. Bazı pilotlar takmışlardı, ancak FIA temsilcilerinin çoğu takmıyordu, bu benim için rahatsız ediciydi."

"İç çamaşırları gibi bu kadar küçük şeylerin mesele hale gelmesini anlamıyorum. Gerçekten bu tür şeylerden mi konuşuyoruz? Her neyse, devam edeceğiz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

McLaren'den Daniel Ricciardo, neden FIA'nın güvenliği olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştığını anlamakla birlikte, tedarikçilerle ilgili dikkate alınması gereken bazı pratik hususlar olduğunu söyledi.

"Birisi 'sürüş yaparken yüzük takma' derse buna karşı çıkmam. Batıl inançlı değilim ve bu beni rahatsız etmez. Yani böyle şeyler, şanslı bir bileklik ya da başka bir şey kesinlikle bana göre değil. Eğer bu bizim yararımıza ise o zaman benim için sorun yok."

"Ama yanmaz iç çamaşırını ilk defa duydum. Eğer kastedilen tayt ise elbette giyiyoruz ama yanmaz iç çamaşırlarımız yok. Bunu hiç duymamıştım, bizim için sürpriz oldu."

"Eğer bu gibi durumlarda biraz daha güvende olmamıza yardımcı olacaklarsa, o zaman elbette bunlardan birkaç adet edineceğim.

"Fakat yarış setimizi aldığımız insanların bunlara sahip olduğunu veya ürettiğini sanmıyorum, bu yüzden bazı özel setler almamız gerekecek. Bu setler de elbette kişiye özel olacak!"

Fernando Alonso da bu tür konularda sağduyulu olunması gerektiğini söylüyor.

“Bu şeylerle pek ilgilenmiyorum. Bence bu konularda esnek olmamız gerekiyor. Fakat sanırım bu da gösterinin bir parçası."