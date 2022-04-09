Ocon: "Kaydettiğimiz gelişimi görmek harika"

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Alpine, Cumartesi günü gridin en iyi performans gösteren takımlarından birisi olmasına rağmen, aracın performansını sonuçlara yansıtmakta güçlük çekti.

Fernando Alonso, en iyi ikinci sektör zamanıyla ve ilk beşe girebilecek bir tempoyla tur atarken gelirken hidrolik problemi nedeniyle bariyerlere çarparak güne veda etti.

Diğer Alpine pilotu Esteban Ocon ise genel olarak zorlandığı bir gün geçirdi. Alonso'nun temposunu yakalamakta güçlük çeken ve Q3'e kıl payı kalan Fransız pilot, sıralama turlarını ancak 8. sırada tamamlayabildi.

Sıralama turlarından sonra konuşan Ocon, "Bugün garajın bizim tarafı için sorunsuz bir gün değildi. Dün iyi bir tempoya sahiptik, bugün için farklı bir şeyler denedik ve pek iyi çalışmadı. Tüm virajlarda aracın arkasında sorun yaşadım. Sürüş oldukça zorluydu."

"İyi haber şu ki aracın potansiyeli var, bunu görebiliyoruz. Sadece bugün bu potansiyeli ortaya çıkaramadık. Pek de iyi geçmeyen bir gün sonrası 8. sıra dünyanın sonu değil, buradan savaşabiliriz."

"Yarın için tempomuzun üç aşağı beş yukarı aynı kalacağını düşünüyorum. Fakat pist koşulları değişecek, farklı hamurları kullanacağız, kısacası pek çok şey farklı olacak. Henüz yüksek yakıtta sürüş yapmadık, ama iyi olduğumuzu düşünüyorum. Göreceğiz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Fernando Alonso, yüksek tempoda yaptığı kaza sonrası sıralamalara veda etmesinin ardından "pole pozisyonunu elde edebileceğini" söylemişti, temposu da pole pozisyonu olmasa bile en azından ilk 3 sıra mücadelesi verebileceğini gösteriyordu.

Alonso'nun yorumları sorulduğunda Ocon, "Eğer bu gerçekleşseydi çok iyi olurdu. Turunu izlemem gerek, nerede olacağı hakkında yorum yapamıyorum. Fakat öne bu kadar yakın olmak performansımızı ve gösterdiğimiz gelişimi görmek çok güzel, bununla gurur duyabiliriz."

Fransız pilot, her şeye rağmen sezonun kendisi için iyi geçtiğini söylüyor.

"Benim için şu ana dek iyi bir sezon oluyor. Bahreyn testleri pek kolay geçmedi, aracı sürmek zorluydu ve istediğimiz performansı elde etmek konusunda güçlük çektik. Yine de birçok şey öğrendik. Sonrasında yarışta ileri bir adım attık, iki araçla birden ilk 10'a girdik ve sağlam puanlar topladık."

"Cidde'de ise bir adım daha attık ve sıralamalarda beşinci olduk, bu oldukça iyiydi. O hafta sonu Fernando'da ilk beşe girebilirdi. Aracı daha iyi anlamamız ve sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor çünkü bence gelişim yarışı her zamankinden daha önemli olacak."

"Aracın geçen sezonki gibi olmaması gayet iyi. Geçen sezon araç bazen iyi hissettiriyordu fakat o kadar hızlı değildik. Bu hafta sonu, diğerlerine kıyasla hemen hemen aynı hissediyoruz, bu kez hız açısından da aynıyız."