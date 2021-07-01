Russell, Williams'ın gerçek sınavını Silverstone'da vereceğini düşünüyor
George Russell, Avusturya'daki yarışın rüzgarsız geçmesinden dolayı yeni araç ayarlarını gerçekten test edemediklerini ve takım olarak asıl sınavı Silverstone'da vereceklerini belirtti.
Russell, Red Bull Ring'deki ilk yarışa 10. sıradan başladı ve ilk turda Charles Leclerc'le Pierre Gasly’nin temas yaşamasının ardından 8. sıraya kadar yükseldi.
İngiliz pilot, sonraki turlarda çevresindeki pilotların temposunda devam etmeyi başardı hatta ilk bölümün sonlarına doğru Fernando Alonso'ya yaklaşmaya başladı.
Ancak sonrasında Russell, hidrolik sisteminde bir basınç kaybı yaşadı ve Williams, Russell'ı pite çağırarak, bu basıncı arttırmak için araca müdahale etti.
Russell’ın pit stopu basınç kaybını onarmak adına araca müdahale edilmesinden dolayı fazlasıyla uzun sürdü. İngiliz pilot, bu uzun pit stop yüzünden son sıralara geriledi. Russell sorunun daha da kötüleşmesiyle birlikte 38. turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
Russell, araçta bir sorun yaşadıklarını pit stopunun uzun sürmesiyle öğrenmiş.
Konu hakkında konuşan Russell, "Pit stopumuz 20 saniye kadar sürdüğünde sorun olduğunu fark ettim. Problem, sürüşümü etkilemiyordu. [Basınç] Belli bir seviyenin altına indiğinde, sanırım araç yolda kalacaktı. Bu yüzden de pit stopta basıncı arttırmayı denedik."
"Ancak basıncın düşüş oranı oldukça yüksekti. Bu sorun, son iki senedir sonuncu gittiğimiz yarışların hiçbirinde başımıza gelmedi ancak gerçek tempomuzla puan barajının içinde bulunduğumuz yarışta yaşandı."
"İyi bir sonuç almaya doğru ilerliyorduk, doğru stratejideydim, araç iyi hissettiriyordu. Oldukça üzücü bir durum. Ancak F1 böyle, bu sporun hiçbir zaman kolay olması beklenmiyor. Bu hafta sonu yeniden deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.
George Russell, Williams FW43B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Russell ve Williams, Steiermark GP'de son birkaç sezondur geçirdikleri en iyi yarışlardan birini geçiyorlardı.
Russell'a bu kadar hızlı olmayı bekleyip beklemediği soruldu.
İngiliz pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Evet ve hayır, bence son iki haftadır farklı nedenlerden dolayı çok iyi hafta sonları geçirdik. Fransa'da normalde lastikleri kontrol etmenin zor olduğu bir pistte onları iyi koruduk ve lastikler konusunda iyi bir iş çıkardık."
"Geçtiğimiz hafta sonu ise hava oldukça sakindi, rüzgar yoktu. Aracımızın rüzgara karşı bir hassasiyeti olduğunu biliyoruz. Yani, sonunda rüzgar biraz da bizim güçlü noktalarımıza oynadı. Biz de her şeyi optimize etme konusunda iyi bir iş çıkardık."
"Böylesine kısa bir pistte 8.'yle, 15. arasında 0.1 sn kadar oluyor ki bu iyi bir hafta sonuyla kötü bir hafta sonu arasındaki farkı oluşturuyor."
"Her şey doğru yolda ilerliyordu, bu performansı bu hafta sonuna ve Silverstone'a taşıyabilecek miyiz göreceğiz. Silverstone, asıl test olacak."
Russell'ın gerçek sınavın Silverstone'da olacağının söylenmesinin ardından, Russell'a neden böyle düşündüğünü soruldu.
Russell, Silverstone'da hem Pirelli'nin ürettiği yeni lastiklerin kullanılacak olması hem de sprint yarış formatının ilk defa uygulanacak olmasından ötürü, çok zorlayıcı bir hafta sonunun onları beklediğini belirtti ve şunları söyledi: "Araç ayarlarında biraz farklı bir yolu tercih ettik ki bence bu faydalıydı. Ancak iki haftadır bu ayarları gerçekten test edemedik çünkü çok az rüzgar esti ve bu hafta da fazla esmeyecek gibi gözüküyor."
"Fransa'da oldukça sıradan bir sıralama turları geçirmiştik ancak oradaki yarış başka sebeplerden dolayı çok güçlü geçmişti. Lastiklerle çok iyi bir iş çıkarmıştık. Geçtiğimiz hafta sonunda ise farkla nedenlerden ötürü geliştik."
"Silverstone'un asıl sınav olacağını söylüyorum ve mühendislerimle bu konuyu daha bu sabah konuştum. Silverstone'da yeni arka lastikler gelecek ve sprint hafta sonu formatından ötürü sıralama turları öncesinde sadece bir seans olacak."
"Sonrasında ise araç ayarlarınız sprint yarışı ve grand prix için aynı kalacak. Bütün bu sebeplerden dolayı, Silverstone herkes için zorlayıcı geçecek."
Avusturya Grand Prix'si öncesi, yine hafta sonu içerisinde yağmur yağması bekleniyor. Yapılan tahminlere göre pazar günü hava 22 derece olacak ve gün boyunca sağanak yağmur bekleniyor. Bu sağanak yağmur, gece saatlerinde başlayacak ve yarışın olduğu saatlerde yağmur yağma ihtimali %90'ları bulacak.
Russell'a yağmuru isteyip istemediği soruldu. İngiliz pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Normalde 'evet' derdim ancak son birkaç yarışta fena durmadık. Ayrıca bunu [puan almak] kaos olmadan, gerçek tempomuzla yapmak daha iyi olurdu."
"Hız konusunda zorlandığımızda, puan almak için bir şansımız olması adına herhangi bir şeyin bize yardımcı olmasına istiyoruz. Son hafta sonu çok rahatlatıcıydı. Doğru bir şekilde orada olabilmek güzeldi. Ancak yağmura karşı çıkmazdım, böyle diyelim."
George Russell, Williams
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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