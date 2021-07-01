Russell, Williams'ın gerçek sınavını Silverstone'da vereceğini düşünüyor

Russell ve Williams, Steiermark GP'de son birkaç sezondur geçirdikleri en iyi yarışlardan birini geçiyorlardı.

Russell'a bu kadar hızlı olmayı bekleyip beklemediği soruldu.

İngiliz pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Evet ve hayır, bence son iki haftadır farklı nedenlerden dolayı çok iyi hafta sonları geçirdik. Fransa'da normalde lastikleri kontrol etmenin zor olduğu bir pistte onları iyi koruduk ve lastikler konusunda iyi bir iş çıkardık."

"Geçtiğimiz hafta sonu ise hava oldukça sakindi, rüzgar yoktu. Aracımızın rüzgara karşı bir hassasiyeti olduğunu biliyoruz. Yani, sonunda rüzgar biraz da bizim güçlü noktalarımıza oynadı. Biz de her şeyi optimize etme konusunda iyi bir iş çıkardık."

"Böylesine kısa bir pistte 8.'yle, 15. arasında 0.1 sn kadar oluyor ki bu iyi bir hafta sonuyla kötü bir hafta sonu arasındaki farkı oluşturuyor."

"Her şey doğru yolda ilerliyordu, bu performansı bu hafta sonuna ve Silverstone'a taşıyabilecek miyiz göreceğiz. Silverstone, asıl test olacak."

Russell'ın gerçek sınavın Silverstone'da olacağının söylenmesinin ardından, Russell'a neden böyle düşündüğünü soruldu.

Russell, Silverstone'da hem Pirelli'nin ürettiği yeni lastiklerin kullanılacak olması hem de sprint yarış formatının ilk defa uygulanacak olmasından ötürü, çok zorlayıcı bir hafta sonunun onları beklediğini belirtti ve şunları söyledi: "Araç ayarlarında biraz farklı bir yolu tercih ettik ki bence bu faydalıydı. Ancak iki haftadır bu ayarları gerçekten test edemedik çünkü çok az rüzgar esti ve bu hafta da fazla esmeyecek gibi gözüküyor."