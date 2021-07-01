Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Norris: "Beşincilik, yapabileceğimizin en iyisiydi"
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, şu anda Red Bull'un önde olduğunu kabul etse bile Mercedes'in bu farkı kapatabileceği görüşünde.

Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"

Red Bull, son yarışlarda çok iyi bir ivme yakaladı ve son dört yarışta dört zafer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Diğer tarafta Mercedes, turbo hibrit motorlar döneminde ilk kez arka arkaya dört yarışta zafer alamadı.

Son yarış Red Bull Ring'de üçüncü olan Bottas, Red Bull'un gerisinde olduklarını fakat bu farkı kapatabileceklerini söyledi.

Fin pilot, "Beşinci sıradan başladığımızı düşünürsek, sahip olduğumuz tempo ile bitiş çizgisini mümkün olan en üst pozisyonda geçtiğimizi hissediyorum."

"Bu anlamda bardağın yarısı dolu olan bir pazar günüydü ama açıkçası ceza yüzünden yarış benim için zorlaştı. Ayrıca Red Bull karşısında yeterli hızımız yoktu ki bu mükemmel değil."

"Geçen hafta sonundan dersler çıkaracağız ve bu hafta sonu daha güçlü olmaya çalışacağız. Araç ayarlarından ve daha yumuşak lastiklerden mümkün olduğunca performans çıkarmaya çalışacağız."

"Bence Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz ve bunu başarmak için kesinlikle çok fazla çalışıyoruz. Pazar günü neler olacağını göreceğiz fakat bunu yapmanın mümkün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bottas, Red Bull Ring'de altı podyum almayı başardı ve bundan ötürü en iyi olduğu pistlerden biri.

Burasının kendisi için neden bu kadar iyi olduğu sorusuna Fin pilot, "Bilmiyorum. Burası çok güzel bir pist ve burayı seviyorum. Yani bir şey söylemek zor. Bazı yerlerde genelde hemen tempo yakalarsınız ve bazen daha fazla zorlanabilirsiniz. Dediğim gibi bir açıklamam yok ama burayı seviyorum." cevabını verdi.

Pirelli'nin daha sert bir yapıya sahip olan yeni lastiklerinin Mercedes'e fayda sağlayacağı hakkında yorumlar yapılıyor.

Bu konuda Bottas, "Bilemiyorum. Henüz bunları denemedik. Araçta nasıl hissettireceklerini ve yeni arka lastiklerin yol tutuş seviyesinin nasıl olacağını tam olarak bilmiyoruz. Yarın bunları deneyeceğiz. Şu anda söyleyeceğim her şey sadece bir tahmin ve spekülasyon olur. Bu açıdan yarın daha fazla şey öğreneceğimizi düşünüyorum." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: FIA Pool

paylaşım
yorumlar
Norris: "Beşincilik, yapabileceğimizin en iyisiydi"

Önceki haber

Norris: "Beşincilik, yapabileceğimizin en iyisiydi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: “Şu anda çok ilginç bir şampiyonluk mücadelesi var”

1 s
2
Formula 1

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”

4 s
3
Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

8 s
4
Formula 1

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

3 s
5
Formula 1

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

3 s
Son Haberler
Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"
F1

Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"

14dk
Norris: "Beşincilik, yapabileceğimizin en iyisiydi"
F1

Norris: "Beşincilik, yapabileceğimizin en iyisiydi"

34dk
Schumacher: "Gelecek yıl ne yapacağımı göreceğiz"
F1

Schumacher: "Gelecek yıl ne yapacağımı göreceğiz"

54dk
Ricciardo: ''Tekrar burada olduğumuz için mutluyum''
F1

Ricciardo: ''Tekrar burada olduğumuz için mutluyum''

1 s
Alonso: “Şu anda çok ilginç bir şampiyonluk mücadelesi var”
F1

Alonso: “Şu anda çok ilginç bir şampiyonluk mücadelesi var”

1 s
Son Videolar
Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Schumacher: "Gelecek yıl ne yapacağımı göreceğiz" Avusturya GP
Formula 1

Schumacher: "Gelecek yıl ne yapacağımı göreceğiz"

Latifi: "Williams'ta kalmak istiyorum" Avusturya GP
Formula 1

Latifi: "Williams'ta kalmak istiyorum"

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız" Avusturya GP
Formula 1

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: “Şu anda çok ilginç bir şampiyonluk mücadelesi var”
Formula 1 Formula 1

Alonso: “Şu anda çok ilginç bir şampiyonluk mücadelesi var”

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”
Formula 1 Formula 1

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Formula 1 Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?
Formula 1 Formula 1

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

Vettel: “Benim işim takıma insanları dahil etmek değil, aracı sürmek”
Formula 1 Formula 1

Vettel: “Benim işim takıma insanları dahil etmek değil, aracı sürmek”

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar
Formula 1 Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

Schumacher: "Gelecek yıl ne yapacağımı göreceğiz"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Gelecek yıl ne yapacağımı göreceğiz"

Son Haberler

Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"

Norris: "Beşincilik, yapabileceğimizin en iyisiydi"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Beşincilik, yapabileceğimizin en iyisiydi"

Schumacher: "Gelecek yıl ne yapacağımı göreceğiz"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Gelecek yıl ne yapacağımı göreceğiz"

Ricciardo: ''Tekrar burada olduğumuz için mutluyum''
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: ''Tekrar burada olduğumuz için mutluyum''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.