Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"

Red Bull, son yarışlarda çok iyi bir ivme yakaladı ve son dört yarışta dört zafer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Diğer tarafta Mercedes, turbo hibrit motorlar döneminde ilk kez arka arkaya dört yarışta zafer alamadı.

Son yarış Red Bull Ring'de üçüncü olan Bottas, Red Bull'un gerisinde olduklarını fakat bu farkı kapatabileceklerini söyledi.

Fin pilot, "Beşinci sıradan başladığımızı düşünürsek, sahip olduğumuz tempo ile bitiş çizgisini mümkün olan en üst pozisyonda geçtiğimizi hissediyorum."

"Bu anlamda bardağın yarısı dolu olan bir pazar günüydü ama açıkçası ceza yüzünden yarış benim için zorlaştı. Ayrıca Red Bull karşısında yeterli hızımız yoktu ki bu mükemmel değil."

"Geçen hafta sonundan dersler çıkaracağız ve bu hafta sonu daha güçlü olmaya çalışacağız. Araç ayarlarından ve daha yumuşak lastiklerden mümkün olduğunca performans çıkarmaya çalışacağız."

"Bence Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz ve bunu başarmak için kesinlikle çok fazla çalışıyoruz. Pazar günü neler olacağını göreceğiz fakat bunu yapmanın mümkün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bottas, Red Bull Ring'de altı podyum almayı başardı ve bundan ötürü en iyi olduğu pistlerden biri.

Burasının kendisi için neden bu kadar iyi olduğu sorusuna Fin pilot, "Bilmiyorum. Burası çok güzel bir pist ve burayı seviyorum. Yani bir şey söylemek zor. Bazı yerlerde genelde hemen tempo yakalarsınız ve bazen daha fazla zorlanabilirsiniz. Dediğim gibi bir açıklamam yok ama burayı seviyorum." cevabını verdi.

Pirelli'nin daha sert bir yapıya sahip olan yeni lastiklerinin Mercedes'e fayda sağlayacağı hakkında yorumlar yapılıyor.

Bu konuda Bottas, "Bilemiyorum. Henüz bunları denemedik. Araçta nasıl hissettireceklerini ve yeni arka lastiklerin yol tutuş seviyesinin nasıl olacağını tam olarak bilmiyoruz. Yarın bunları deneyeceğiz. Şu anda söyleyeceğim her şey sadece bir tahmin ve spekülasyon olur. Bu açıdan yarın daha fazla şey öğreneceğimizi düşünüyorum." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: FIA Pool