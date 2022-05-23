Russell: "Artık performans kazanmaya odaklanma vakti!"

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İspanya, sezon başından bu yana Mercedes'in en iyi yarışıydı ve George Russell tempo olarak gayet iyi bir görüntü çizdi.

Ayrıca Lewis Hamilton son sıraya kadar gerilediği yarışta dördüncülüğe çıkarken, temposunun galibiyet için yarışmasına izin vereceğini düşünüyordu.

Sonuç olarak Mercedes'in performansı ilerleyen yarışlar için umut verdi.

Üçüncü olarak bu yıl ikinci kez podyuma çıkan Russell, "Podyuma çıkmak harika hissettiriyor. Bence hem Brackley hem de Brixworth fabrikasında devam eden sıkı çalışmaya ve ortaya koyulan çabayı kanıtlıyor."

"Bugünkü gibi günler araç ve sürücüler için inanılmaz derecede zordur. Fakat ilerleme kaydediyormuşuz gibi hissediyorum. Takım olarak yeni bir sayfa açtık ve muhtemelen sezonumuzun burada başladığını hissediyorum."

"Melbourne'de podyuma çıksam da bugün aldığımız podyumun daha gerçek olduğunu hissediyorum. Muhtemelen sezonun geri kalanına kıyasla öndekilerle farkı yarı yarıya azalttık ve sanırım daha fazla performans bulacağımızı da biliyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 and George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bu yıl şimdiye kadar performans bulmaya odaklanmanın ve aracı daha hızlı hale getirmeye çalışmanın aksine, sadece problem çözmeye çalıştık. Sonunda sorunumuzu çözdük. Artık performans kazanmaya odaklanabiliriz. Evet, altı yarış geride kaldık fakat arayı kapatamamak için hiçbir sebep yok." dedi.

Russell, Verstappen ile olan savaşından büyük keyif aldığını da ekliyor.

"Çok eğlenceliydik. Max ve ben ilk kez sanırım 2011 yılında yarışmıştık. Bu yüzden onunla tekrar savaşma fırsatı yakalamak güzeldi. Ben kazanmak, pist üstünde mücadele etmek için buradayım ve elbette onun işini kolaylaştıramazdım. Onun için üzüldüm çünkü DRS sorunları vardı ve bugün açıkça daha hızlı olan taraftı. Fakat yine de adil bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Bular Formula 1'de görmek istediğimiz şeyler."

"Onunla savaşırken lastikleri yönetmeye , motor sıcaklığını korumaya ve bir yandan da onları arkada tutmak için mümkün olduğunca hızlı gitmeye çalışıyordum. Yani yapılması gereken çok şey vardı."

"Son beş ya da altı tur ise kelimenin tam anlamıyla finiş görmeye çalışmak üzerineydi çünkü zaten tüm yarış boyunca sınırdaydık. Yine de takım, bu sınırı aşmama ve aracı yarıştan çekmek zorunda kalmama konusunda büyük bir iş çıkardı."

"Kimse bu zorlu yarışlardan ve sıcak havadan hoşlanmıyor ancak böyle zamanlarda fark yaratabilirsiniz çünkü eğer daha iyi bir iş yaparsan, mükafatını alırsın. Bugün aracı finişe getirdiğimiz için mutluyum."