Ferrari, İspanya'da sezonun en hızlı pit stopunu yaptı
İspanya Grand Prix'sinde en hızı pit stoplar Ferrari'den gelirken, İtalyan takım sezonun en hızlı pit stopunu da eline geçirdi.
Barselon'da en hızlı pit stop, Charles Leclerc'in lastiklerini 2.23 sanyiede değiştiren Ferrari'den geldi. Bu, 2022 sezonunun en hızlı pit stopuydu.
Lastik aşınmasının yüksek olduğu yarışta toplam 53 pit stop yapıldı ve en uzun olanı, Lewis Hamilton'ın 10.42 saniyelik ilk pit stopuydu.
Yarıştaki pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|2.23
|21
|25
|2. Ferrari
|C. Sainz
|2.37
|31
|18
|3 Red Bull
|M. Verstappen
|2.49
|44
|15
|4 Red Bull
|S. Perez
|2.50
|53
|12
|5 Alpine
|E. Ocon
|2.52
|52
|10
|6 McLaren
|L. Norris
|2.55
|12
|8
|7 McLaren
|D. Ricciardo
|2.57
|11
|6
|8. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.57
|46
|4
|9 Alpine
|F. Alonso
|2.58
|31
|2
|10 Red Bull
|M. Verstappen
|2.59
|28
|-
|11. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.61
|10
|-
|12 Red Bull
|M. Verstappen
|2.62
|13
|-
|13. Mercedes
|L. Hamilton
|2.65
|22
|1
|14 Alpine
|E. Ocon
|2.66
|13
|-
|15. Mercedes
|G. Russell
|2.68
|36
|-
|16. McLaren
|D. Ricciardo
|2.69
|48
|-
|17. Mercedes
|G. Russell
|2.73
|13
|-
|18. McLaren
|L. Norris
|2.76
|51
|-
|19. Ferrari
|C. Sainz
|2.78
|10
|-
|20. Red Bull
|S. Perez
|2.82
|37
|-
|21. Red Bull
|S. Perez
|2.83
|17
|-
|22 Alfa Romeo
|V. Bottas
|2.87
|34
|-
|23. Aston Martin
|S. Vettel
|2.89
|42
|-
|24. Ferrari
|C. Sainz
|2.92
|45
|-
|25. McLaren
|D. Ricciardo
|2.93
|31
|-
|26 Alpine
|F. Alonso
|3.00
|10
|-
|27. Mercedes
|L. Hamilton
|3.03
|48
|-
|28. Aston Martin
|S. Vettel
|3.08
|21
|-
|29. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.19
|52
|-
|30. Williams
|N. Latifi
|3.23
|50
|-
|31 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.28
|14
|-
|32. Williams
|N. Latifi
|3.35
|26
|-
|33.Williams
|A. Albon
|3.40
|54
|-
|34. Mercedes
|G. Russell
|3.44
|51
|-
|35 Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.49
|10
|-
|36.Williams
|A. Albon
|3.53
|25
|-
|37.Alpine
|E. Ocon
|3.55
|35
|-
|38.Williams
|N. Latifi
|3.65
|12
|-
|39. Aston Martin
|L. Stroll
|3.65
|14
|-
|40. Aston Martin
|L. Stroll
|3.69
|27
|-
|41. Williams
|A. Albon
|3.73
|45
|-
|42. Haas
|M. Schumacher
|3.77
|30
|-
|43. Haas
|M. Schumacher
|3.86
|12
|-
|44. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.93
|32
|-
|45. McLaren
|L. Norris
|3,95
|33
|-
|46. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.96
|11
|-
|47. Haas
|K. Magnussen
|4.10
|29
|-
|48. Williams
|A. Albon
|4.16
|11
|-
|49. Aston Martin
|L. Stroll
|4.29
|46
|-
|50. Alpine
|F. Alonso
|5,99
|53
|-
|51. AlphaTauri
|P. Gasly
|8.56
|29
|-
|52. Haas
|K. Magnussen
|8.63
|1
|-
|53. Mercedes
|L. Hamilton
|10.42
|1
|-
Altıncı yarışın ardından pit stop şampiyonasında McLaren'ın 172 puanla üstünlüğü bulunuyor. Red Bull 161 puanla ikinci ve Ferrari 101 puanla üçüncü sırada.
Bu yıl şimdiye kadar sadece Haas puan alamadı.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. McLaren
|172
|2. Red Bull
|161
|3. Ferrari
|101
|4. Williams
|43
|5. Alpine
|40
|6. AlphaTauri
|33
|7. Aston Martin
|30
|8. Mercedes
|25
|9. Alfa Romeo
|1
|10. Haas
|0
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Ferrari 2.23 saniye ile zirveye yerleşti.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|ispanya
|2.23
|2 Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.27
|3. McLaren
|L. Norris
|Emilia-Romagna
|2.27
|4 Red Bull
|S. Perez
|Emilia-Romagna
|2.29
|5 McLaren
|D. Ricciardo
|Bahreyn
|2.31
|6 Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.33
|7 Red Bull
|S. Perez
|Miami
|2.33
|8 Red Bull
|M. Verstappen
|Emilia-Romagna
|2.34
|9 Red Bull
|M. Verstappen
|Emilia-Romagna
|2.36
|10 Red Bull
|S. Perez
|Miami
|2.37
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