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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ferrari, İspanya'da sezonun en hızlı pit stopunu yaptı

İspanya Grand Prix'sinde en hızı pit stoplar Ferrari'den gelirken, İtalyan takım sezonun en hızlı pit stopunu da eline geçirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ferrari, İspanya'da sezonun en hızlı pit stopunu yaptı
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Barselon'da en hızlı pit stop, Charles Leclerc'in lastiklerini 2.23 sanyiede değiştiren Ferrari'den geldi. Bu, 2022 sezonunun en hızlı pit stopuydu.

Lastik aşınmasının yüksek olduğu yarışta toplam 53 pit stop yapıldı ve en uzun olanı, Lewis Hamilton'ın 10.42 saniyelik ilk pit stopuydu.

Yarıştaki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Ferrari C. Leclerc 2.23 21 25
2. Ferrari C. Sainz 2.37 31 18
3 Red Bull M. Verstappen 2.49 44 15
4 Red Bull S. Perez 2.50 53 12
5 Alpine E. Ocon 2.52 52 10
6 McLaren L. Norris 2.55 12 8
7 McLaren D. Ricciardo 2.57 11 6
8. AlphaTauri P. Gasly 2.57 46 4
9 Alpine F. Alonso 2.58 31 2
10 Red Bull M. Verstappen 2.59 28 -
11. AlphaTauri P. Gasly 2.61 10 -
12 Red Bull M. Verstappen 2.62 13 -
13. Mercedes L. Hamilton 2.65 22 1
14 Alpine E. Ocon 2.66 13 -
15. Mercedes G. Russell 2.68 36 -
16. McLaren D. Ricciardo 2.69 48 -
17. Mercedes G. Russell 2.73 13 -
18. McLaren L. Norris 2.76 51 -
19. Ferrari C. Sainz 2.78 10 -
20. Red Bull S. Perez 2.82 37 -
21. Red Bull S. Perez 2.83 17 -
22 Alfa Romeo V. Bottas 2.87 34 -
23. Aston Martin S. Vettel 2.89 42 -
24. Ferrari C. Sainz 2.92 45 -
25. McLaren D. Ricciardo 2.93 31 -
26 Alpine F. Alonso 3.00 10 -
27. Mercedes L. Hamilton 3.03 48 -
28. Aston Martin S. Vettel 3.08 21 -
29. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.19 52 -
30. Williams N. Latifi 3.23 50 -
31 Alfa Romeo V. Bottas 3.28 14 -
32. Williams N. Latifi 3.35 26 -
33.Williams A. Albon 3.40 54 -
34. Mercedes G. Russell 3.44 51 -
35 Alfa Romeo G. Zhou 3.49 10 -
36.Williams A. Albon 3.53 25 -
37.Alpine E. Ocon 3.55 35 -
38.Williams N. Latifi 3.65 12 -
39. Aston Martin L. Stroll 3.65 14 -
40. Aston Martin L. Stroll 3.69 27 -
41. Williams A. Albon 3.73 45 -
42. Haas M. Schumacher 3.77 30 -
43. Haas M. Schumacher 3.86 12 -
44. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.93 32 -
45. McLaren L. Norris 3,95 33 -
46. ​​​​AlphaTauri Y. Tsunoda 3.96 11 -
47. Haas K. Magnussen 4.10 29 -
48. Williams A. Albon 4.16 11 -
49. Aston Martin L. Stroll 4.29 46 -
50. Alpine F. Alonso 5,99 53 -
51. AlphaTauri P. Gasly 8.56 29 -
52. Haas K. Magnussen 8.63 1 -
53. Mercedes L. Hamilton 10.42 1 -

 

Altıncı yarışın ardından pit stop şampiyonasında McLaren'ın 172 puanla üstünlüğü bulunuyor. Red Bull 161 puanla ikinci ve Ferrari 101 puanla üçüncü sırada.

Bu yıl şimdiye kadar sadece Haas puan alamadı.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. McLaren 172
2. Red Bull 161
3. Ferrari 101
4. Williams 43
5. Alpine 40
6. AlphaTauri 33
7. Aston Martin 30
8. Mercedes 25
9. Alfa Romeo 1
10. Haas 0

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Ferrari 2.23 saniye ile zirveye yerleşti.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Ferrari C. Leclerc ispanya 2.23
2 Red Bull S. Perez Avustralya 2.27
3. McLaren L. Norris Emilia-Romagna 2.27
4 Red Bull S. Perez Emilia-Romagna 2.29
5 McLaren D. Ricciardo Bahreyn 2.31
6 Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.33
7 Red Bull S. Perez Miami 2.33
8 Red Bull M. Verstappen Emilia-Romagna 2.34
9 Red Bull M. Verstappen Emilia-Romagna 2.36
10 Red Bull S. Perez Miami 2.37
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