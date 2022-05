Perez: "Konuşulacak şeyleri takım içerisinde konuşacağız"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Max Verstappen'in spiniyle üçüncülüğe çıkmıştı ve sonrasında farklı stratejilerde oldukları için Hollandalı pilota yer verdi.

DRS'si bozulan Verstappen, George Russell'ı uzun süre geçemedi ve pite girdi. Sonrasında Perez iki pit stop tercih ederken, Hollandalı pilot üç pit stop tercih etti.

Perez bir noktada liderliğe yükselse de, farklı strateji nedeniyle bir kez daha Verstappen'e yol verdi ve stratejisi işe yaramayınca da yerini geri alamayarak ikinci oldu.

Yarışta kendisine verilen destek sorulduğunda Perez şöyle dedi: "Taraftar desteği harikaydı. İspanya'da ilk kez podyuma çıktım. Çok iyi iki pilota, yani iki iyi İspanyol pilota sahipler ama burada destek anlamında muhtemelen üçüncü olduğumu söyleyebilirim çünkü her yıl burada bana karşı çok büyük bir destek oluyor."

"İlk kez podyuma çıkmak da harika. Bugün harika bir takım sonucu aldık. Karşımıza çıkan fırsatları değerlendirdik ve durumdan memnun kaldık."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images