Perez: "Konuşulacak şeyleri takım içerisinde konuşacağız"

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Red Bull pilotu Sergio Perez, Max Verstappen'in spiniyle üçüncülüğe çıkmıştı ve sonrasında farklı stratejilerde oldukları için Hollandalı pilota yer verdi.

DRS'si bozulan Verstappen, George Russell'ı uzun süre geçemedi ve pite girdi. Sonrasında Perez iki pit stop tercih ederken, Hollandalı pilot üç pit stop tercih etti.

Perez bir noktada liderliğe yükselse de, farklı strateji nedeniyle bir kez daha Verstappen'e yol verdi ve stratejisi işe yaramayınca da yerini geri alamayarak ikinci oldu.

Yarışta kendisine verilen destek sorulduğunda Perez şöyle dedi: "Taraftar desteği harikaydı. İspanya'da ilk kez podyuma çıktım. Çok iyi iki pilota, yani iki iyi İspanyol pilota sahipler ama burada destek anlamında muhtemelen üçüncü olduğumu söyleyebilirim çünkü her yıl burada bana karşı çok büyük bir destek oluyor."

"İlk kez podyuma çıkmak da harika. Bugün harika bir takım sonucu aldık. Karşımıza çıkan fırsatları değerlendirdik ve durumdan memnun kaldık."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kazanabileceğini hissedip hissetmediği sorusuna Perez, "Açıkçası yarışın ilk bölümünde Max'in geçmesine izin verdiğim zaman yerimi geri alacağım söylendi."

"Farklı stratejilerdeydik. Bu yüzden geriye çekildiğimde, bunun strateji anlamında bana daha iyi bir şans verebileceğini ve muhtemelen daha iyi bir şans yakalayacağımı düşündüm. Fakat sonunda bugün en ideal stratejinin üç pit stop olduğunu gördük."

"Yine de bence çok öngörülemez bir yarış değil. Aşınmanın bu kadar kötü olmasını bekliyorduk. Yani bugün olanlar sürpriz olmadı." cevabını verdi.

Perez ayrıca stratejiyle ilgili şunları söyledi: "Üç pit stop stratejisi bence daha iyiydi ve eğer bugün o yöne gitseydim, yarışı kazanmış olurdum. Baktığınızda Max için işe yaradı."

"Öbür tarafta takım için harika bir sonuç aldık. Sezon henüz çok erken bir noktada ve takımdaki ivmenin harika olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden birkaç şeyi kendi içimizde konuşmalıyız fakat endişelendiğim bir şey yok."

"Söylenecek bir şey varsa, takımdaki atmosferin, yakaladığımız momentumun diğer hiçbir takımda olmadığı kadar harika olduğudur. Bundan ötürü de mutluyum." dedi.