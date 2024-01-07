Russell: "Günümüzde bir pilot için hızlı olmak yeterli değil"

Günümüzde Formula 1 pilotları sadece pist üstünde performans göstermekten daha fazlasını yapmak zorunda kalıyorlar.

Sürekli etkinliklere katılan, reklam faaliyetlerinde yer alan ve taraftarlarla iletişim kuran F1 pilotları, aynı zamanda takıma da liderlik etmeye çalışıyorlar.

Geçmişe oranla farklı bir tarza ve kimliğe sahip olmanın büyük önem taşıdığını söyleyen Mercedes pilotu George Russell, saf hızın günümüzde yeterli olmadığını söyledi.

Russell, "Ben gençken her şey hızdan ibaretti."

"Kokpite geçer ve bir turu mümkün olduğunca hızlı atmaktan başka bir şey düşünmezdiniz."

"Fakat zaman çok değişti. Araçlar her zamankinden daha karmaşık hale geldi; artık takımlarda daha fazla kişi var ve daha farklı etkileşime giriyoruz. Mesela Mercedes'te 2000 kişi çalışıyor."

"Bugün hızlı bir sürücü olsaydım ama ekibimle yeterince iyi iletişim kuramasaydım, şu anda bulunduğum konumda olmazdım." dedi.