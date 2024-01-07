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Windsor: "McLaren, Piastri varken Norris'ten 'maksimum verimi' alamayacak"

F1 analisti Peter Windsor, Oscar Piastri'nin giderek çok daha iyi olması sebebiyle Norris'ten maksimum verimi alamayacağını vurguladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Oscar Piastri, McLaren, congratulates Sprint Pole winner Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme

Norris, 2021 ve 2022'de takım arkadaşı oldukları dönemde birçok kez yarış kazanan Daniel Ricciardo'ya karşı üstünlük sağladı, ancak 2023'te çaylak Oscar Piastri ile birlikte tamamen farklı bir mücadeleye girdi.

Norris, Piastri'nin 2 podyumuna karşılık 7 podyum ve Piastri'nin 97 puanına karşılık 205 puan alarak bu mücadeleden daha iyi çıktı, ancak Piastri kesinlikle uyarı işaretleri verdi ve kısa sürede 2026'nın sonuna kadar sürecek bir McLaren sözleşmesi uzatması kazandı.

Piastri, Katar'daki sprint yarışını kazanarak ilk F1 zaferini elde etme konusunda Norris'i geride bıraktı; bu yarış hafta sonu, Norris'in tek turdaki düşük performansı nedeniyle son derece özeleştiri yaptığı birkaç örnekten biriydi.

McLaren bunu büyük bir artı olarak görürken, Windsor etkileyici Piastri'den gelen baskının Norris için olumsuz olduğunu düşünüyor.

Windsor, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Tüm yıl boyunca, McLaren gittikçe daha iyi hale geldikçe ve araç iyileştikçe Oscar'dan çok daha fazlasını göreceğimizi söyledim." 

Peter Windsor answers questions from the media

Fotoğraf: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Peter Windsor answers questions from the media

"Oscar Piastri McLaren ile anlaştığından beri söylediğim gibi, Oscar daha iyi oldukça Lando Norris'i daha çok etkiliyor."

"Eminim McLaren bunu düşünmüyordur bile, 'Vay canına, iki harika yarış pilotumuz var' diye düşünüyorlardır, ama Oscar varken Lando Norris'ten maksimum verimi alamayacakları kesin." dedi.

Windsor, Piastri'nin Norris'in 'sahip olmadığı yeteneklerle doğduğunu' iddia ederek, kısa viraj yeteneğine, F1'in en iyileriyle paylaştığı virajlarda ustalaşmak için aracı 'manipüle etme' yöntemine odaklandı.

Windsor sözlerine şöyle devam etti: "İşte bu noktada Oscar, araç iyi olduğunda Lando'ya üstünlük sağlayacak."

"Ve şu anda McLaren'da kimse Lando Norris'e yol göstermiyor gibi görünüyor."

"Bu Oscar Piastri'nin doğuştan sahip olduğu bir şey ve bu özellik Lando Norris'te yok. Sorun da bu olacak."

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