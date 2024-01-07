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F1 takımları, sprint hafta sonu için yapılan değişikliği destekliyor

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Formula 1'de sprint yarış hafta sonları için önemli bir düzenleme değişikliğini destekledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Lando Norris, McLaren, 2nd position, is interviewed after the Sprint race

Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, engebeli Amerika Pisti'nin neden olduğu aşırı tahta plaka aşınması nedeniyle ABD Grand Prix'sinden diskalifiye edildi.

Kapalı park kuralları takımların seanslar arasında ayarlarını değiştirebilecekleri süreyi sınırlıyor ve bir takım herhangi bir değişiklik yapmayı seçerse pit şeridinden başlamak zorunda kalıyor.

Hem Ferrari hem de Mercedes Cuma günkü tek antrenman seansının ardından sorunu fark ettikten sonra başka ayar değişikliği yapmamayı seçerek bir kumar oynadı.

FIA bu durumu, Hamilton ve Leclerc'in diskalifiye edilmesiyle sonuçlanan teknik kural ihlaline yol açan ana faktörlerden biri olarak görüyor.

2024'te iki muafiyet ve 2021'de getirilen bir bütçe sınırı ile kapalı park kurallarını çevreleyen bazı kuralların hafifletilmesi olasılığı var.

Vasseur, büyük ölçüde sıralama turlarına katılmadan önce araçlar üzerinde çalışmak için sahip oldukları süre nedeniyle Sprint yarış hafta sonları için kural setinde bir değişiklik yapılmasını destekliyor.

"Austin'de diskalifiye edildiğimizde kapalı park kurallarını engellemekten çok mutlu olduğumu söyleyebilirim." 

"Sorun şu ki, soğutma, sürüş yüksekliği gibi araç ayarlarını yapmak için sadece ilk antrenman seansına sahipsiniz. Bazen ilk antrenmanda küçük bir sorun yaşarsanız ya da pilotlar daha sonra hafta sonunda kullanacakları çizgiyi kullanmazlarsa, bu çok zor olur ve adeta kör olursunuz."

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

"Kapalı park kuralını açmak iyi bir fikir ama belki hangi parametrenin açık olacağını tartışabiliriz. Ama en azından soğutma ve sürüş yükseklikleri için bunu yapmak doğru bir karar."

Aston Martin Performans Direktörü Tom McCullough, takımların değişen koşullarda araçlarını uyarlamaları için bir miktar esneklik olması gerektiğini düşünüyor

McCullough, "Bu, hepimizin başarmaya çalıştığı şeyi başarmak için kuralları geliştirme meselesi. Bazı şeylerin değiştirilmesine izin veriyoruz. Fren malzemesini değiştirebilir, ya da bunun gibi çeşitli ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz." 

"Açıkçası, aracın kızaklarını ve plakalarını değiştiremiyoruz, bu nedenle çok sınırlı bir koşuda çok erken bazı kararlar vermeniz gerekiyor."

"Havanın da etkileri var, rüzgarlar ve düzlükler bunu etkileyebilir ve bunu üç gün önceden tahmin etmek zor."

"Bu nedenle, yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerin mühendislik açısından her zaman memnuniyetle karşılanacağını düşünüyorum, ancak bundan kurtulmamız gerektiğini düşünmüyorum."

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