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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Russell: "Zıpladığımız için frenleme bölgesini zar zor görüyoruz"

George Russell, araç yere çok yakın olduğu için Bakü'de zıplamaktan frenleme bölgesini göremediklerini söyledi.

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Russell: "Zıpladığımız için frenleme bölgesini zar zor görüyoruz"
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Mercedes, Azerbaycan GP öncesi cuma günü antrenmanlarında dalgalanma problemiyle mücadele etti ve güçlü bir performans sergileyemedi.

Fakat takım cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında daha iyi göründü ve iki pilot da Q3'e çıkmayı başardı.

Russell, 1:42.712 yaparak beşinci sırayı aldı ancak ön bölümle arasında 1.3 saniye vardı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise 1:42.924 ile yedinci sırada yer aldı.

Seansın ardından konuşan Russell, "Tur güçlüydü, araç iyi hissettirdi. Çizgiyi 1.3 saniye geride geçmem oldukça şaşırtıcıydı."

"Araç yere aşırı değiyor, nihayetinde dalgalanma sorununu kontrol altına almaya başladık ama aerodinamik anlamda maksimum kazancı elde etmek için aracı mümkün olduğunca yere yakın sürmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de pist çok sert davranıyor, sarsılıyoruz ve düzlüğün sonunda nerede frenleyeceğimizi zar zor görüyoruz çünkü çok fazla zıplıyoruz."

"Tek araç biz değiliz, gridin yarısının aynı durumda olduğunu düşünüyorum ve maalesef ki Ferrari de aynı durumda ama bir şekilde bununla çalışabiliyorlar. Herkes bu sorunları çözmek için çok çalışıyor, göreceğiz." dedi.

Russell, aracı tümsekler nedeniyle düz tutmakta zorlandıkları için büyük bir kaza olmasının an meselesi olduğunu düşünüyor.

İngiliz, "Büyük bir kaza görmemiz an meselesi. Çoğumuz aracı tümseklerin üzerinde zar zor düz tutabiliyoruz, son iki virajı 300 km/s hızla gidiyoruz ve yere değiyoruz. Araçların yere ne kadar yakın olduğunu asfaltta görebiliyorsunuz ve Formula 2'de bile durum aynı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Onların da benzer bir felsefesi var ve günümüz teknolojisinde bu gereksiz. Bir Formula 1 aracını 300 km/s'in üzerinde ve yerden sadece birkaç milimetre yukarıda sürmek gereksiz görünüyor. Bu, felaketin reçetesi. Bu yüzden ileride ne olur bilmiyorum ama bunu üç yıl ya da düzenlemelerin geçerli olacağı süre boyunca devam ettirebileceğimizi düşünmüyorum." dedi.

FIA, sürüş kalitesini iyileştirmek için değişiklik yapmaya açık ancak Russell, herhangi bir değişimin şimdiye kadar araçtan öğrendiklerini etkileyeceği için bunun taraftarı olmadıklarını söyledi.

Russell, "Takım olarak bunun taraftarı değiliz çünkü yaptığımız her yarışta araçtan daha fazlasını öğreniyoruz."

"Herhangi bir değişiklik de bu öğrendiklerimizi kısıtlayacak. Yani bunu istediğimizden değil...Bu sadece bir güvenlik sorunu." dedi.

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