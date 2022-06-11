Horner: "Sonuçtan tamamen memnunum"

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Red Bull, Bakü'de pole pozisyonu elde edemedi ancak pazar günü yine bir galibiyet alma şansları olduğu için bu durum onları pek hayal kırıklığına uğratmıyor.

Charles Leclerc, Azerbaycan'da bir kez daha pole pozisyonunu aldı ama Red Bull pilotları hemen arkasına dizildi. Bu da yarışta yoğun bir mücadele olacağı anlamına geliyor.

Christian Horner, sıralama sonucundan memnun olduğunu ve pistin uzun düzlüğünün yanı sıra DRS sayesinde kazanmak için birçok fırsat olacağını söyledi.

Horner, "Tamamen mutluyum. Yakın bir mücadele olacağını ve Ferrari'nin avantajı olduğunu biliyordum ama bu yıl, pazar günleri hızlı ve rekabetçi bir aracımızın olduğunu zaten gösterdik. Ayrıca bu pistte geçiş yapılabiliyor."

"Umarım işleri onlar için zorlaştırabiliriz. Uzun düzlük ve DRS'nin güçlü etkisi sayesinde her şey olabilir. Yine de orta sektörde yeterince yakında kalmalısınız. Birçok şey, startın ardından onlara yakın kalmamıza bağlı olacak." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım patronu ayrıca pilotlarını övdü ve Perez'in yakıt ikmalinde bir sorun yaşadığı için pitten geç çıktığını söyledi.

"İki pilot da iyi iş çıkardı, Monako'daki momentumu buraya da getirdiler ve Checo burada her zaman üstün oldu."

"Ne yazık ki aracında yakıt ikmali yaparken hafif bir gecikme oldu ve hesaplamada küçük bir hata yaptık."

"Bu yüzden de hava koridoru olmadan sürüş yaptı, eğer buna sahip olsaydı Ferrari'ye yaklaşabilirdik. Fakat bugün Charles'ın önüne geçmek için yeterli hıza sahip olamazdık. Bence tek turda öndelerdi."

"Ferrari ile aramızda birçok iyi mücadele oldu ve yarın da benzerini istiyoruz."