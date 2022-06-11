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Norris: "Q1'de pitten çıkan araçların yarışması yavaş sürmekten daha tehlikeliydi"

Lando Norris, sürücülerin sıralama seansında tur atabilmek için yarışmalarının, Lewis Hamilton ve kendisinin yavaşlamasından daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Norris: "Q1'de pitten çıkan araçların yarışması yavaş sürmekten daha tehlikeliydi"
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Norris ve Hamilton, gereksiz yere yavaş sürdükleri iddiası ile hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı ve bunun sonucunda iki pilota da herhangi bir ceza verilmedi.

Norris, Q1'in bitmesine 2.5 dakika kala 15 sürücünün de tur atabilmek adına pit çıkışında yarışmasının daha tehlikeli bir durum olduğunu söyledi.

Hakemler, sıralamada gereksiz yere yavaş sürerek ilgili kuralları ihlal ettiklerini söyleyerek Hamilton ve Norris'i görüşmeye çağırdılar. Hamilton, Norris'in kendisini geçmesini ve hava koridoru yakalamayı düşünüyordu ancak McLaren pilotu bunu yapmadı.

Hamilton, hakemlerle görüşmeden önce yanlış bir şey yapmadığını ve kurallara uyduğunu söyledi.

Hakemler incelemenin ardından iki sürücünün de suçlu olmadığına hemfikir oldular ve ceza vermediler.

Hamilton'a ilişkin açıklamalarında şunlar yer aldı: "Sürücü, hızlı turunda 'hava koridoru' elde etmek adına 4 numaralı aracın kendisini geçmesi için yavaşladığını ancak 4 numaralı aracın da aynı niyete sahip olduğu için kendisini geçmediğini belirtti."

"Hakemler, 44 numaralı araç yavaş olsa da, tur için delta süresine saygı duyulduğunu, sürücünün sola gittiğini ve yarış çizgisinden çekildiğini, bunun görüşün sorun olmadığı ve herhangi bir noktada başka bir sürücüye potansiyel bir tehlikenin olmadığı bir düzlükte gerçekleştiğini belirttiler. O sırada pistin bu kısmındaki üç aracın (44, 4 ve 3) tamamı 'pitten çıkış' turundaydı."

Norris hakkında ise şu açıklama yapıldı: "44 numaralı araç, 4 numaralı aracın kendisini geçmesi için yavaşladığında, 4 numaralı araç da 44 numaralı aracı takip ediyordu. 4 numaralı aracın pilotu geçmemeye karar verdi ve o sırada bir sonraki görevlinin olduğu yerde sarı bayraklar gösterildi."

"4 numaralı araç yavaş gitse de başka bir sürücüye karşı potansiyel bir tehlike yoktu. Bu, görüşün sorun olmadığı düzlükte gerçekleşti ve arkadaki aracın ( 3 numaralı araç) istediğinde geçebilmesi için için yer vardı."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris, Hamilton'ın yanlış bir şey yapmadığına hemfikir oldu.

McLaren pilotu, "Gereksiz değildi, gerekliydi."

"Hava koridoru istedi, ben de hava koridoru istedim. Bu yüzden onu geçmek istemedim. Yani yanlış bir şey yapmadı. İkinci viteste falandı."

"Daniel da birkaç yıl önde bana bunu yaptı. Herkes bunun burada olabildiğini biliyor."

"Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Onun yerinde olsaydım muhtemelen ben de aynı şeyi yapardım." dedi.

Sürücüler hava koridoru istediği zaman her şeyin adil olup olmadığı sorulan Norris, kırmızı bayrakların ardından seansın yeniden başlatılmasını örnek gösterdi.

"Bence çok daha kötü ve daha tehlikeli olan şey, herkesin Q1'in sonunda pitten çıkması ve karmaşa yaşanmasıydı."

"İnsanlar start/finiş çizgisine doğru yarıştı."

"Bu daha tehlikeli çünkü insanlar bu tür şeylerde gerçekten risk alıyorlar. Oysa ben, Lewis ve Daniel sadece biraz gerideydik ve Daniel da geçmek istemedi."

"Fakat her şeyin adil olduğunu düşünmüyorum. Sadece bizim yaptığımızın tamamen mantıklı olduğunu düşünüyorum. Kenardaydı, geçmemi istedi, ben geçmek istemedim ve etrafımızda hızlı turunda olan kimse yoktu. Yani bir şeyin olması için bir sebep yoktu." dedi.

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