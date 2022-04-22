Russell: "Kırmızı bayrakların zamanlaması kötü oldu"

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Hem Russell hem de takım arkadaşı Lewis Hamilton, ikinci bölümde Carlos Sainz'ın kazası nedeniyle Q3'e geçemediler çünkü seans devam ettiğinde zamanlarını geliştiremediler.

Mercedes, sezon boyunca lastiklerini ısıtmakta zorlandı ve sıralama seansındaki kırmızı bayraklar takımın aleyhine oldu.

Russell, "Lastiği ısıtmakta her zaman biraz zorlanıyoruz ve ikinci turda gözle görülür bir şekilde büyük bir gelişme kaydediyoruz."

"Bunu Avustralya'da, ilk turda hızlı olan Alpine ve McLaren ile karşılaştırdığımızda gördük."

"Üçüncü veya hatta beşinci turda git gide daha hızlı hale geldik. Bu yüzden kırmızı bayrakların zamanlaması kötü oldu."

"Elbette olmak istemediğimiz yerde olduğumuz bir hafta sonu olacaksa, bu sprint yarışlı hafta sonu olmalı." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Takımın hafta sonunun geri kalanında daha şanslı olup olamayacağı sorusuna Russell, "Öyle düşünüyorum ama yarınki yarış zorlu olacak."

"Genellikle bu sprint yarışlarında pek bir şey olmaz. Yeni araçlarla biraz daha yakından takip edebilirsek ilginç olacak."

"Fakat bu hafta sonu, en iyi iki takım olmayan mevcut rakiplerimize kıyasla daha güçlü olduğumuz yerlerde avantajımızı kullanmak için, yeterli lastik performans kaybı ve tur olduğunu düşünmüyorum."

"Bu yüzden ne yapacağımızı göreceğiz. Ayrıca pazar günümüz de var ve sadece yükselebiliriz." dedi.