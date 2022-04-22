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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Sainz: "Orada neler olduğunu anlayamıyorum"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, yaptığı kazanın ardından neler olduğunu anlayamadığını söylüyor.

Kemal Şengül
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Sainz: "Orada neler olduğunu anlayamıyorum"
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Ferrari sürücüsü adına zorlu geçen sezon, Emilia Romagna GP'de de devam etti. Geçtiğimiz günlerde iki yıllık yeni kontrat imzalayan Sainz, cuma günkü ilk antrenman seansında takım arkadaşından epey yavaş kaldı.

Sıralama turlarında ise, ikinci bölümdeki hatasının ardından kaza yaparak sıralama turlarını erken kapattı.

Cumartesi günkü yarışa 10. başlayacak olan Sainz, neler olduğunu anlayamadığını belirtti.

İspanyol pilot, "Arka tarafı kaybettim. Son viraja girerken aracın arka kısmını kaybettim."

"Belki yağmurun yağmaya başlamasından kaynaklanıyordu belki de aynı lastiklerle üst üste iki tur atmamla ilgiliydi bilmiyorum."

"Gelen yağmura tepki vermek için yumuşak lastiklerle derece kaydetmemiz gerekiyordu fakat limitte olan bir tur değildi."

"Maalesef arkayı kaybettim. Nedense arkayı kaybedeceğime dair önceden herhangi bir uyarı almadım. Öylece bir anda kayboldu." 

“Pist koşullarının zor olduğu açık ve bana çok pahalıya mâl olacak bir sürücü hatası yaptım."

"Üzücü çünkü seans boyunca gerçekten hızlıydım, yağmur altındaki ilk seansta bile kendimi iyi hissettim. Biraz garipti. Orada neler olduğunu anlayamıyorum çünkü araç ile sınırda değildim, maksimumu da zorlamıyordum."

"Yağmurun geleceğini ve yağmur gelmeden önce iyi bir tur atmam gerektiğini biliyordum. Fakat aynı zamanda elimde belli bir avantaj olduğunu ve son ondalıklara ihtiyacım olmadığını da biliyordum."

"Olan oldu, özür dileyip gelişmeye çalışmaktan başka çarem yok."

"Amacım yarın mümkün olduğunca yükselmek ve ilerleme fırsatlarını kullanmak olacak."

Sainz, neler olduğunu anlayamadığını ekliyor.

"Doğrusu neler olduğunu gerçekten anlayamıyorum. Hızlı turumdaydım ama sınırları zorlamıyordum. Bu nedenle olayı açıklama benim için gerçekten zor. Sadece aracın kontrolünü kaybettim."

"Tüm takımdan özür dilemem gerekiyor. Bu, hafta sonuna başlamak için en harika yol değil. Her halükarda hâlâ cuma günündeyiz. Sprint sıralama ve ve pazar günkü yarış henüz gerçekleşmedi. Buradan toparlanmaya çalışmalıyız. Elbette böyle başlamak kesinlikle harika değil."

"Bu gece çocuklar için kolay bir gece olmayacak. Onlara fazladan iş çıkardığım için özür dilerim. Artık yarına odaklanmalıyız."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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